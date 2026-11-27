۱۵ موکب پذیرایی مردمی در آستانه بزرگداشت مقام زن و مادر در شهرستان آباده برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین شهرستان آباده گفت: در آستانه روز زن و مادر، ۱۵ موکب پذیرایی مردمی با همکاری پایگاه‌های مقاومت محلات شهر آباده و روستا‌های همجوار برپا شده است.

سید احمد حسینی افزود: هدف از برپایی این موکب‌ها ترویج فرهنگ بسیجی، بزرگداشت مقام مادر و ایجاد فضایی معنوی و بانشاط در این ایام است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.