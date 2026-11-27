فرمانده انتظامی دزفول از دستگیری فردی که اقدام به کتک‌کاری ۲ دانش‌آموز کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره کتک‌کاری ۲ دانش‌آموز توسط فردی با هویت معلوم در یکی از مناطق تابعه شهرستان دزفول، دستگیری فرد ضارب در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی شهیون پس از بررسی موضوع و انجام اقدامات پلیسی، محل اختفای فرد ضارب را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در ادامه بیان داشت: متهم در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه خود را از این اقدام، کتک‌کاری فرزندانش توسط هم‌مدرسه‌ای‌هایشان عنوان کرد.

سرهنگ بردیا در خاتمه گفت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.