وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از نخستین روز‌های جنگ ۱۲ روزه، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کردیم ظرفیت‌ها و استعداد‌های این مجموعه را در خدمت جهاد تبیین و روایت قرار دهیم. در جنگ رمضان نیز همین رویکرد ادامه پیدا کرد و اقدامات متنوعی در حوزه‌های شعر، ادبیات، هنر‌های تجسمی، هنر‌های نمایشی، موسیقی و سینما انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس صالحی افزود: در حوزه سینما، تولید فیلم‌های کوتاه و بلند، آثار مستند و داستانی و همچنین در دیگر حوزه‌های فرهنگی و هنری، فعالیت‌های متعددی شکل گرفت. امروز گنجینه قابل توجهی از روایت‌های ادبی و هنری درباره این دو جنگ در اختیار داریم که می‌تواند در ادامه مسیر مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در سال جاری گفت: در جشنواره‌های پیش‌رو، برش مربوط به مقاومت مردم ایران در این دو جنگ، جایگاه جدی خواهد داشت و هنرمندان در حوزه‌های مختلف در این زمینه حضور پیدا می‌کنند.

صالحی با تأکید بر ظرفیت هنرمندان ایرانی برای روایت حماسه ملی مردم ایران خاطرنشان کرد: شعرا، نویسندگان، هنرمندان و سینماگران کشور از استعداد و توان قابل توجهی برای روایت این حماسه برخوردارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تلاش می‌کند زمینه و بستر حضور و نقش‌آفرینی آنان را فراهم کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در حوزه ثبت، گردآوری، مستندنگاری و روایتگری جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از همه فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و هنری که در این مسیر نقش‌آفرینی کرده‌اند، تشکر کرد.