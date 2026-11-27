وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی، درگذشت استاد اردشیر کیانی، هنرمند عرصه تئاتر و از چهره‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی درگذشت زنده‌یاد استاد اردشیر کیانی، با صدور پیامی این ضایعه را به خانواده آن مرحوم، جامعه فرهنگ و هنر و رسانه و مردم استان کهگیلویه و بویراحمد تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت زنده‌یاد استاد اردشیر کیانی، هنرمند عرصه تئاتر و مدیر فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

فقدان این چهره فرهنگی و هنری را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر و رسانه و مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

سید ستار هاشمی