به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان فاریاب، که با غبارروبی مزار مطهر شهید علیرضا تاجیک، نخستین شهید جنگ رمضان شهرستان فاریاب آغاز شد، با حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئولان و فعالان فضای مجازی برگزار گردید.

در این مراسم، محمد اسماعیلی‌نسب، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های رسانه‌ای، هدف از این رویداد را شناسایی استعدادهای خلاق و ارتقای تولید محتوای دیجیتال عنوان کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان نیز با محوریت «جهاد تبیین»، بر نقش راهبردی بسیجیان در مقابله با جنگ نرم دشمن در فضای مجازی تأکید کرد.

این رویداد که توسط معاونت فضای مجازی بسیج شهرستان برگزار شد، شامل رقابت تیم‌ها در دو بخش «میکرو رسانه» و «هوش مصنوعی» بود. بر اساس گفته‌های مسئول فضای مجازی بسیج شهرستان، شرکت‌کنندگان از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به خلق آثار در این دو حوزه پرداختند.