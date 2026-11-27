مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری با هشدار درباره کاهش ذخایر خونی استان در پی شیوع آنفلوانزا و بیماری‌های عفونی، از مردم خواست با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون در تأمین خون مورد نیاز حدود ۵۰۰ بیمار مبتلا به سرطان، تالاسمی و هموفیلی مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین هاشمی افزود: شیوع ویروس آنفلوانزا و افزایش بیماری‌های عفونی در روز‌های اخیر از عوامل کاهش مراجعه مردم برای اهدای خون بوده و در نتیجه ذخایر خونی استان چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است.

وی گفت: خون اهدایی برای حدود ۵۰۰ بیمار مبتلا به سرطان، تالاسمی و هموفیلی و همچنین بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری افزود: افزایش شیوع بیماری‌های عفونی و آنفلوانزا در استان بر مراجعه اهداکنندگان تأثیر گذاشته و تعداد اهدای خون کاهش یافته است؛ این موضوع موجب شده ذخایر خونی استان از وضعیت مطلوب فاصله بگیرد و در صورت تداوم روند کاهشی اهدای خون در هفته آینده، تأمین خون مورد نیاز با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به افزایش مصرف خون و فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی به دلیل بیماری‌های عفونی و مراجعات زیاد افزود: افرادی که ۲ هفته پیش دچار سرماخوردگی شده‌اند هم امکان اهدای خون ندارند.

هاشمی با بیان اینکه در هفته‌های گذشته وضعیت ذخایر خونی استان مناسب بود، از افراد سالم و بدون علائم سرماخوردگی خواست برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: افرادی که به سرماخوردگی یا آنفلوانزا مبتلا شده‌اند، برای حفظ سلامت خود نیز تا ۲ هفته پس از بهبودی امکان اهدای خون ندارند؛ این فاصله زمانی به افراد فرصت می‌دهد دوره نقاهت را سپری کنند و سیستم ایمنی بدن به وضعیت پایدار برسد تا خطر بروز واکنش‌های احتمالی پس از اهدای خون کاهش یابد.