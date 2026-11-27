در مراسم اختتامیه چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از راه یافتگان به مرحله استانی این دور از رقابت‌ها در استان مرکزی تجلیل شد.

تجلیل از راه یافتگان به مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن در اراک

تجلیل از راه یافتگان به مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن در اراک

با شرکت ۷۱۵ نفر در دوبخش آوایی و معارفی؛

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: بیش از ۹۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی و شهرستانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تجلیل شدند.

این مرحله از مسابقات با شرکت ۷۱۵ نفر در دوبخش آوایی و معارفی برگزار شد که در پایان از راه یافتگان به مرحله استانی تجلیل شد.

در این مراسم ۵۷ نفر از برگزیدگان مرحله استانی در دو بخش آوایی و معارفی و ۳۵ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی قدردانی شدند.