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در مراسم اختتامیه چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از راه یافتگان به مرحله استانی این دور از رقابتها در استان مرکزی تجلیل شد.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: بیش از ۹۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی و شهرستانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تجلیل شدند.
این مرحله از مسابقات با شرکت ۷۱۵ نفر در دوبخش آوایی و معارفی برگزار شد که در پایان از راه یافتگان به مرحله استانی تجلیل شد.
در این مراسم ۵۷ نفر از برگزیدگان مرحله استانی در دو بخش آوایی و معارفی و ۳۵ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی قدردانی شدند.