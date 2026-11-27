۴۱۶ خانوار شهر صغاد شهرستان آباده، با اجرای طرح آبرسانی به مرحله ۲ و سه مسکن ملی از نعمت آب آشامیدنی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بخشدار بخش بهمن و صغاد شهرستان آباده گفت: با تکمیل شبکه آبرسانی مراحل ۲ و سه طرح نهضت ملی مسکن شهر صغاد، ۴۱۶ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می شوند.

کاوه افزود: طرح آبرسانی به مرحله ۲ طرح نهضت ملی مسکن شهر صغاد شامل بیش از ۶ کیلومتر شبکه داخلی، ۲۵۰ متر خط انتقال آب و ۱۵ حوضچه شیرآلات و مرحله سه این طرح شامل هشت و هفت دهم کیلومتر شبکه داخلی، هزار متر خط انتقال آب و ۲۸ حوضچه و شیرآلات با هزینه ۱۲ میلیارد تومان است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.