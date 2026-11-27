به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۶ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

پکن در واکنش به برنامه جدید تعرفه‌ای آمریکا علیه چین و چند اقتصاد دیگر، این اقدام را مغایر با قواعد تجارت جهانی دانست.. چین بر لزوم پاک‌سازی کامل سلاح‌های شیمیایی باقی‌مانده از دوران جنگ ژاپن در خاک این کشور تأکید کرد.. چین و پاکستان در مأموریت فضایی مشترک، همکاری‌های فضانوردی خود را وارد مرحله جدیدی کردند.

روزنامه چاینا دیلی

چین با توسعه زیرساخت‌های محاسباتی و هوش مصنوعی، به دنبال ایجاد الگو‌های جدید رشد اقتصادی است. پژوهشگران چینی ژن جدیدی برای افزایش مقاومت محصولات کشاورزی در برابر خشکسالی شناسایی کردند.

روزنامه گلوبال تایمز

پکن در واکنش به تحرکات نظامی ژاپن در دریای چین جنوبی، درباره تهدید ثبات و امنیت منطقه آسیا و اقیانوسیه هشدار داد. چین در برابر اقدام جدید آمریکا برای افزایش تعرفه‌های تجاری علیه ۱۴ اقتصاد جهان موضع مخالفت اتخاذ کرد.

سی‌جی‌تی‌ان

چین با توسعه فناوری ذخیره‌سازی انرژی، در حال ساخت یکی از اجزای اصلی سامانه عظیم باتری هوایی است. چین و پاکستان با همکاری فضایی مشترک، دستاورد جدیدی در زمینه حضور فضانوردان دو کشور در ایستگاه فضایی تیانگونگ ثبت کردند.

روزنامه مردم

چین بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب سازوکار همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه تأکید کرد. پکن از ژاپن خواست هرچه سریع‌تر سلاح‌های شیمیایی باقی‌مانده از دوران جنگ را در خاک چین نابود کند. توسعه شبکه ارتباطی نسل جدید و اتصال هوشمند همه اشیا، در کانون برنامه‌های فناوری چین قرار گرفت.

خبرگزاری سرویس خبری چین

چین و کامبوج رزمایش نظامی مشترکی را در خاک کامبوج آغاز کردند. ۲۲ محصول جدید در حوزه رابط مغز و رایانه در نمایشگاه تخصصی شهر چنگدو رونمایی شد. شرکت‌های گردشگری چین و کشور‌های دیگر برای توسعه گردشگری زمستانی در مغولستان داخلی توافق‌نامه همکاری امضا کردند. قانون حفاظت از مسیر‌های تاریخی شو در استان شانشی با هدف صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی به تصویب رسید.

روزنامه پکن دیلی

چین و روسیه بر گسترش همکاری‌های نظامی و هماهنگی راهبردی تأکید کردند.

چین در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های بازگشت فضاپیمای سرنشین‌دار شنژو ۲۳ از ایستگاه فضایی است. چین با معرفی مدل هوش مصنوعی تخصصی کشاورزی، گام تازه‌ای برای توسعه فناوری در بخش کشاورزی برداشت. مقام‌های انرژی چین از سه اولویت اصلی توسعه بخش انرژی این کشور در پنج سال آینده خبر دادند.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

هفت مجروح و چهار نفر در وضعیت بحرانی به دنبال انفجار در منبع نفت بانکوک

دولت‌های آسیایی در واکنش به دور جدید تعرفه‌های ترامپ، به مقابله برخاستند و در پی توافق هستند

استار مالزی

مالزی از آمریکا خواست سقف تعرفه ۱۹ درصدی را رعایت کند

طرح «پکس سیلیکا» پس از ارائه لایحه‌ای در مجلس نمایندگان فیلیپین، با پرسش‌های بیشتری روبه‌رو شد

نیو استریت تایمز

مالزی برای تثبیت تعرفه ۱۹ درصدی با آمریکا مذاکره می‌کند

مالزی، اندونزی و سنگاپور برای مقابله با جرائم جنسی علیه کودکان، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را بازخواست خواهند کرد

مالایی میل به نقل از فایننشال تایمز

انویدیا ارسال تراشه‌های هوش مصنوعی به مالزی، سنگاپور، تایلند و اندونزی را متوقف کرد؛ آمریکا محدودیت‌های صادراتی به چین را تشدید کرد

نیشن تایلند

تایلند در پی دریافت ۱۵ معافیت تعرفه‌ای دیگر، هم‌زمان با پیشنهاد آمریکا برای تعیین سقف ۱۸ درصدی تعرفه‌هاست

استریت تایمز

اندونزی با وجود واکنش‌های منفی جهانی در تعرفه‌های جدید آمریکا نکات مثبتی می‌بیند

فری مالزیا تودی

ویتنام برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌های آمریکا، وعده اقدام داد و در پی دستیابی سریع به توافق تجاری برآمد

آوانی اینترنشنال

ایران اعلام کرد از محاصره دریایی آمریکا هراسی ندارد و برای تثبیت قیمت‌ها اقدام خواهد کرد

آسترو آوانی

ایران دست داشتن در حمله پهپادی منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیایی در کویت را رد کرد