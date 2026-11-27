چهلمین یادواره سردار شهید حاج یونس زنگی‌آبادی و سایر شهدای والامقام منطقه زنگی‌آباد، در محل گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با هفته بسیج و در سالروز تأسیس سازمان بسیج مستضعفین، چهلمین یادواره سردار شهید حاج «یونس زنگی‌آبادی» و سایر شهدای والامقام منطقه زنگی‌آباد در محل گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

سردار شهید حاج «یونس زنگی‌آبادی» از فرماندهان رشید دوران دفاع مقدس و فرمانده تیپ امام حسین (ع) لشکر ۴۱ ثارالله کرمان بود که به دلیل شجاعت، ایمان و روحیه فرماندهی از سوی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان «علمدار لشکر ۴۱ ثارالله» شناخته می‌شد.