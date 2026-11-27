رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان اعلام کرد: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و آمادگی صددرصدی دست هر قانون‌شکنی را که سلاح به دست گیرد، با قاطعیت خواهند بست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان با هشدار قاطع به اشرار، سارقان مسلح و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز اعلام کرد: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و آمادگی صددرصدی، هیچ‌گونه ناامنی را برنمی‌تابند و دست هر قانون‌شکنی را که سلاح به دست گیرد، با قاطعیت خواهند بست.

سرهنگ رابری در تشریح این خبر با تأکید بر برخورد قاطع، بی‌درنگ و بدون اغماض با حاملان سلاح‌های غیرمجاز اظهار داشت: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، جرمی سنگین و خط قرمز پلیس است و کسانی که با تکیه بر سلاح‌های سرد یا گرم قصد ایجاد رعب و وحشت، قدرت‌نمایی یا اخلال در نظم عمومی را داشته باشند، بدانند که سایه سنگین قانون و ضرب شصت مأموران پلیس آگاهی را بالای سر خود خواهند دید.

رئیس پلیس آگاهی جنوب استان کرمان با اشاره به رصد اطلاعاتی دقیقِ تحرکات مجرمان افزود: دستگاه قضایی و پلیس با همدلی و اقتدار کامل، مجازات‌های سنگینی را برای دارندگان و استفاده‌کنندگان از سلاح‌های غیرمجاز در نظر گرفته‌اند و کوچک‌ترین تحرک مخلان امنیت، با واکنش سریع و ضربتیِ کارآگاهان پلیس مواجه خواهد شد.

وی در پایان به مجرمان و قانون‌گریزان هشدار داد: پیش از آنکه تور امنیتی و ضربتی پلیس در کمین شما پهن شود، دست از اعمال مجرمانه بردارید، چرا که سرنوشت محتومِ دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، دستگیری سریع، محاکمه قاطع و برخوردی پشیمان‌کننده خواهد بود.