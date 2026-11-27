باشگاه‌های مطرح فوتبال ترکیه، از جمله گالاتاسرای، فنرباغچه و ترابزون‌اسپور، برخورد خشونت‌آمیز پلیس گرجستان با هواداران بشیکتاش را محکوم کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ باشگاه‌های مطرح فوتبال ترکیه، از جمله گالاتاسرای، فنرباغچه و ترابزون‌اسپور، برخورد خشونت‌آمیز پلیس گرجستان با هواداران بشیکتاش را محکوم کردند. این اتفاق در جریان دیدار بشیکتاش مقابل تیم رژیم صهیونیستی در رقابت‌های لیگ اروپا رخ داد؛ جایی که پلیس گرجستان با هوادارانی برخورد کرد که با برافراشتن پارچه نوشته‌ای با شعار «آزادی برای فلسطین» حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند.