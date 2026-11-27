ایجاد دفتر یا مرکز صلح می‌تواند زمینه مشارکت اندیشمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی را برای تقویت گفت‌و‌گو و گسترش فرهنگ صلح فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان بر ضرورت ایجاد مرکز صلح در این شهر برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اصفهان در ترویج گفتمان صلح تأکید کرد.

ایوب درویشی در شانزدهمین همایش نکوداشت روز اصفهان با محور «اصفهان، شهر صلح» گفت: ایجاد دفتر یا مرکز صلح می‌تواند زمینه مشارکت اندیشمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی را برای تقویت گفت‌و‌گو و گسترش فرهنگ صلح فراهم کند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی اصفهان افزود: رواداری و همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان مختلف از ویژگی‌های برجسته هویت اجتماعی این شهر است که باید حفظ و تقویت شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، گفت‌و‌گو را زمینه‌ساز رشد اندیشه دانست و اظهار داشت: اصفهان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه‌های هنر، ادبیات، صنایع دستی و علم، می‌تواند در سطح ملی و منطقه‌ای پرچمدار گفتمان صلح باشد.

درویشی تأکید کرد: برای ایفای نقش مؤثر در آینده، نباید تنها به افتخارات گذشته اکتفا کرد، بلکه باید متناسب با پیشینه تاریخی و فرهنگی اصفهان، مسئولیت‌های جدیدی برای این شهر تعریف شود.

در ادامه این همایش، دبیر شانزدهمین همایش نکوداشت روز اصفهان نیز با اشاره به اهمیت مستندات تاریخی در معرفی نماد‌های هویتی شهر، از تدوین کتاب «نماد اصفهان» با اتکا به منابع گسترده پژوهشی خبر داد.

حشمت‌الله انتخابی گفت: در تهیه این اثر، بیش از ۱۰۰ جلد کتاب، ۱۷۰ پایگاه اینترنتی و حدود ۵۰ مقاله علمی بررسی شده است.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ تصویر در این کتاب گردآوری شده که حدود ۱۰۰ تصویر آن از منابع خارجی و موزه‌های مختلف جهان است و برخی از این تصاویر برای نخستین بار منتشر می‌شود.

این اصفهان‌شناس با بیان اینکه نسخه اولیه کتاب حدود ۵۰۰ صفحه بود، گفت: با بازنگری و فشرده‌سازی مطالب، حجم نهایی اثر به حدود ۲۰۰ صفحه کاهش یافت تا امکان استفاده بیشتر از تصاویر و مستندات فراهم شود.

شانزدهمین همایش نکوداشت روز اصفهان با محور «اصفهان، شهر صلح» پنجم آذرماه با حضور مسئولان، دانشگاهیان، فرهیختگان و فعالان حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

در این همایش، موضوعاتی همچون پاسداشت میراث ناملموس، صیانت از هویت تاریخی شهر، مشارکت شهروندان در حفاظت از میراث فرهنگی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعه شهری نیز بررسی شد.