سرقت از فروشگاه‌های انگلیس در یک سال منتهی به مارس امسال به بیش از پنج و نیم میلیون فقره رسیده است که بالاترین میزان از زمان ثبت اینگونه آمار در انگلیس محسوب می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دزدی از فروشگاه‌ها در انگلیس در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در این کشور تبدیل شده است، اما قوانین سخت‌گیرانه‌تر و تشدید مجازات سارقان تا حدی روند صعودی آن را کند کرده‌است.

ناظران اجتماعی افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر خانوار‌ها، افزایش فقر و بیکاری، فروش کالا‌های سرقتی در بازار‌های برخط و کاهش نیرو و بی‌توجهی پلیس به گزارش‌های سرقت را از جمله علت‌های افزایش بی‌سابقه سرقت در این کشور می‌دانند.

بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس، در یک سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۵۰۷ هزار فقره سرقت از فروشگاه‌ها در ادارات پلیس ثبت شده است. با این حال، کنسرسیوم خرده‌فروشی در انگلیس (BRC) اعلام کرده که تعداد واقعی سرقت‌ها به حدود ۵.۵ میلیون فقره می‌رسد، زیرا بسیاری از موارد به پلیس گزارش نمی‌شوند.

این نهاد اعلام کرد، سرقت‌ها سالانه صد‌ها میلیون پوند خسارت مستقیم به فروشگاه‌ها وارد و هزینه‌های سنگینی را برای نصب دوربین‌های مداربسته، نگهبان و تجهیزات امنیتی، به کسب وکار‌ها تحمیل می‌کنند.

در یکی از این موارد دادگاهی در انگلیس برای یک زن حکم رفتار مجرمانه صادر کرده که نقض، آن مجازات کیفری از جمله زندان دارد. او اکنون به علت سرقت و فریبکاری از ورود به همه شعبات فروشگاه‌های یک شرکت زنجیره‌ای در انگلیس منع شده است.

دانیل مارشال ۳۲ ساله اکنون به مدت پنج سال از ورود به تمام فروشگاه‌ها منع شده است و نباید وارد مرکز خرید ترافوردشهر منچستر، از جمله محوطه، ایستگاه اتوبوس یا پارکینگ‌ها شود.

او همچنین به ۱۲ ماه حبس تعزیری، ۱۴۰ ساعت کار بدون حقوق، پرداخت غرامت چهارصد پوندی و پرداخت هزینه دادگاه شده است.

مدیران فروشگاه‌ها در انگلیس می‌گویند، سرقت‌ها و جرایم «بی‌شرمانه‌تر، سازمان‌یافته‌تر و تهاجمی‌تر» شده‌اند و کارکنان در خیابان اصلی روزانه با سوءاستفاده و خشونت روبرو هستند.

آنان می‌گویند ما به واکنشی قوی‌تر، سریع‌تر و منسجم‌تر از سوی پلیس نیاز داریم؛ واکنشی که با بهره‌گیری از ابزار‌های موجود، مجرمان سابقه‌دار و کانون‌های جرم‌خیز را هدف قرار دهد. همچنین، در زمینه جرم و جنایت به شفافیتی به‌مراتب بیشتر نیاز داریم تا ابعاد و پیامد‌های واقعی آن آشکار شود و بتوان از این اطلاعات برای تخصیص هدفمند منابع استفاده کرد.