همزمان با هفته بسیج، یک بسیجی نیکوکار با اهدای ۹۸ میلیون تومان به ستاد دیه استان اصفهان، در آزادی یک زندانی نیازمند مشارکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ این نیکوکار بسیجی با اشاره به روحیه ایثار و فداکاری در فرهنگ بسیج گفت: روحیه بسیجی، روحیه خدمت به مردم و دستگیری از نیازمندان است و همین باور، انگیزه مشارکت من در آزادی زندانیان نیازمند شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های ستاد دیه استان اصفهان در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد افزود: با آگاهی از اقدامات این مجموعه تصمیم گرفتم در این اقدام خداپسندانه سهیم باشم و زمینه بازگشت یکی از پدران یا مادران زندانی به آغوش خانواده را فراهم کنم.

گرجی‌زاده، مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان نیز با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، مشارکت مردم و خیران را در آزادی زندانیان نیازمند ارزشمند دانست و بر تداوم تلاش‌های این نهاد مردمی برای بازگشت زندانیان واجد شرایط به کانون خانواده تأکید کرد.

این اقدام همزمان با هفته بسیج، جلوه‌ای از روحیه ایثار، نوع‌دوستی و خدمت بی‌منت به مردم است که در قالب کمک به آزادی زندانیان نیازمند کرد، پیدا کرده است.