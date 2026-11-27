۲۳ هزار و ۴۷۲ دانش‌آموز ۲۳۲ مدرسه در قالب پویش ملی سلامت دهان و دندان در آبادان، خرمشهر و شادگان تحت آموزش‌های سلامت دهان و دندان قرار گرفتند.

آموزش سلامت دهان و دندان به ۲۳ هزار و ۴۷۲ دانش‌آموز در آبادان، خرمشهر و شادگان

آموزش سلامت دهان و دندان به ۲۳ هزار و ۴۷۲ دانش‌آموز در آبادان، خرمشهر و شادگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: ۲۳ هزار و ۴۷۲ دانش‌آموز ۲۳۲ مدرسه در قالب پویش ملی سلامت دهان و دندان در آبادان، خرمشهر و شادگان تحت آموزش‌های سلامت دهان و دندان قرار گرفتند.

دکتر فرشید بهشتی به اجرای برنامه جشن دندان ۶ در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان اشاره کرد و گفت: در این بخش ۱۵۷ نشست آموزشی در ۱۱۵ مدرسه برگزار شد و سه هزار و ۸۹۰ دانش‌آموز پایه اول ابتدایی از آموزش‌های مرتبط با اهمیت مراقبت از دندان‌های دائمی و رعایت اصول بهداشت دهان و دندان بهره‌مند شدند.

وی با تاکید بر نقش خانواده‌ها و مدارس در نهادینه‌سازی رفتار‌های سلامت‌محور ادامه داد: در همین راستا، چهار هزار و ۹۹۱ نفر از اولیای دانش‌آموزان آموزش‌های لازم را دریافت کردند و ۷۶ جلسه آموزشی برای والدین و ۱۰۲ جلسه آموزشی نیز برای کارکنان مدارس برگزار شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان به اقدامات عملی و پیشگیرانه انجام‌شده در جریان این پویش اشاره کرد و گفت: در کنار فعالیت‌های آموزشی، یک‌هزار و ۵۴۲ مورد وارنیش فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان، سه‌هزار و ۲۱۵ عدد مسواک انگشتی و یک‌هزار و ۵۱۰ بسته مسواک و خمیردندان نیز میان گروه‌های هدف توزیع شد.

بهشتی با تاکید بر اهمیت توجه به سلامت دهان و دندان از دوران کودکی بیان کرد: آموزش مستمر، دسترسی به خدمات پیشگیرانه و مشارکت خانواده‌ها و مدارس، نقش مهمی در کاهش پوسیدگی دندان و ارتقای سلامت دهان و دندان نسل آینده دارد و اجرای چنین پویش‌هایی فرصتی برای گسترش فرهنگ خودمراقبتی و تقویت رفتار‌های بهداشتی در جامعه است.

شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان زیر نظر خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.