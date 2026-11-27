معاون فرهنگی و آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: هیچ اقدامی بدون رضایت خانواده معظم و معزز شهدا صورت نمی‌گیرد؛ پس از ۴۰ سال، سنگ قبر نیاز به مرمت، بازسازی، تعویض و رنگ‌آمیزی دارد که حتی در مرمت، بهسازی و ساماندهی گلزارها، رنگ سنگ هم با نظر خانواده معظم شهدا تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران و غلامرضا احمدی، رئیس شورای شهر تبریز، در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر درباره موضوع ملاحظه‌ها و اولویت‌های ساماندهی گلزار شهدا، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفتند. متن گفتگو به این شرح است:

سوال: شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی به عنوان یک نمونه از طرحی است که در سراسر کشور دنبال می‌شود و با گذشت زمان نیاز به بازسازی و ساماندهی گلزار شهدا احساس می‌شود. این پرسش مطرح است که آیا سند یا الگوی مشخصی برای این موضوع مشخص شده، برای حفظ بافت یا نماد معنوی گلزار شهدا یا اینکه کار به شورا‌ها و شهرداری‌ها در سراسر کشور واگذار شده است؟

سلیمانی: هفته بسیج و روز بسیج را تبریک می‌گویم و یاد شهدا و امام شهیدمان را گرامی می‌داریم.

موضوع ساماندهی گلزار شهدا مورد بحث بوده که به الحمدالله با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، با توجه به گذشت نزدیک به ۴۰ سال که قبور شهدا، سنگ و مزار آنان دچار مشکل شده بود، بنیاد بر اساس قانون، وظیفه‌ای عهده‌دار است، مبتنی بر فرموده امام شهیدمان، بعد از بازدیدی که داشتند و گله‌مندی خانواده‌های شهدا را داشتیم، برنامه‌ریزی شده بود که بر اساس رضایت‌مندی خانواده معظم شهدا با حفظ وضع و موقعیت خانواده‌ها و تعلق‌هایی که خانواده‌ها داشتند، بتوانیم برنامه‌ریزی داشته باشند.

آقای شهیدمان در بازدیدی که داشتند، با توجه به گله‌مندی خانواده‌های شهدا، تأکید داشتند که شکل طبیعی گلزار شهدا حفظ شود و لزومی ندارد که علامت‌ها را صاف کنیم. آقا یک فرموده‌ای داشتند، رهبر شهیدمان گفتند که زیباسازی در هر جا و هر چیز به حسب خود آن است؛ زیبایی انسان، زیبایی باغ، زیبایی قبرستان، زیبایی هر چیزی را باید بر حسب خود آن محاسبه کنیم. بنابراین، هر اقدامی پس از فرموده امام شهیدمان درباره گلزار‌های شهدا برای یکسان‌سازی نیست، بهسازی، مرمت و ساماندهی گلزار شهدا است.

هیچ اقدامی بدون رضایت خانواده معظم و معزز شهدا صورت نمی‌گیرد. ملاحظه می‌کنید که پس از ۴۰ سال، سنگ قبر نیاز به مرمت، بازسازی، تعویض و رنگ‌آمیزی دارد که حتی در مرمت، بهسازی و ساماندهی گلزارها، رنگ سنگ هم با نظر خانواده معظم شهدا تعیین می‌شود.

سؤال: آقای احمدی، اجرای طرح در تبریز با عنوان طرح بهسازی گلزار شهدا، در شورای شهر با نظر بنیاد شهید به تصویب رسیده است؟

احمدی: در پی تأکید‌های رهبر شهید انقلاب برای حفظ میراث معنوی و فرهنگی مزار شهدا و انتقاد صریح آن از یکسان‌سازی مزار شهدا، شورای اسلامی شهر تبریز در اولین نشست‌هایی که سال ۱۴۰۰ داشتند، کارگروهی را تشکیل دادند، چون می‌دیدند دغدغه‌‍مندانی هستند که درباره یکسان‌سازی و تخریب مزار شهدا با عنوان بهسازی، منتقد بودند. نظرهای کارگروه را بر اساس تأکید‌های رهبر شهید انقلاب و ابلاغیه‌های بالادستی تدوین کردند که در ۱۵ بند به تصویب رسید. از سال ۱۴۰۱ هر سال در مجموعه‌ای که شهرداری چاپ می‌کند، تکلیف ساماندهی قبور شهدا را مشخص کرده‌اند.

یک بحثی بود، یک مسقف‌سازی شده بود که آن را تصویب کردیم، چون مسقف‌سازی مشکل‌هایی داشت تا دوباره ترمیم شود، اما درباره طرح ترمیم مزار شهدا بر اساس تأکید‌های رهبر شهید انقلاب که فرموده بودند به همان شکل طبیعی، حجله‌ها بماند، محتوای سنگ مزار‌ها که هویت فرهنگی ما را تشکیل می‌دهد و به‌عنوان میراث فرهنگی ما است، باید حفظ شود. درباره این موضوع، اخیرا هیچ مصوبه‌ای نداشته‌ایم که اجرایی شود. هر چند در سال ۱۴۰۰ تکلیف و نوع اجرای آن را مشخص کرده بودیم.

متأسفانه اخیراً مسقف‌سازی به پایان رسیده بود و کف مزار‌ها را آغاز کردند تا اجرایی شود که بر اساس نظر دغدغه‌مندان فرهنگی و دلسوزان انقلاب، مشاهده‌های ما، تأکید‌های رهبر شهید انقلاب، مصوبه‌های شورا و ابلاغیه‌های بالادستی پیش نرفته و بیشتر، آثاری که بوده و سنگ قبرها، نشان‌ها و حجله‌ها تخریب شده که با اعتراض برخی از اعضای شورا روبرو شده و در مخالفت با تعالیم فرهنگی و نظر برخی از خانواده‌های شهدا است.

سؤال: برای رفع این دغدغه‌ها و گلایه‌ها چه کرده‌اید؟

احمدی: تذکر دادیم که این نوع اقدام اجرایی را فقط عمرانی نگاه می‌کنید و با لفظ ساماندهی، یکسان‌سازی می‌کنید. به فرموده رهبر شهید، این کار غلطی است. بر اساس مصوبه‌های شورا هم نیست و باید متوقف شود. بنده‌، نامه‌ای به گروه فرهنگی و گروه عمران نوشته‌ام که یک گروه تلفیقی تشکیل بدهند و بررسی کنند که در کجا‌ها از مصوبه‌های شورا که الهام‌گرفته از نظر رهبر شهید انقلاب و ابلاغیه‌های بالادستی بوده، انحرافی پیش آمده و بر خلاف مصوبه‌ها پیش رفته است تا مشخص و متوقف شود و بتوانیم بر اساس فرموده‌های رهبر شهید انقلاب به پیش برویم.