به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،در راستای تحقق اهداف سند تحول رسانه ملی و متناسب با سند زیست‌بوم استان لرستان، هر هفته روزهای پنجشنبه در قالب برنامه «رو در رو با لرستانی‌ها»، به معرفی چهره‌های شاخص، مفاخر، نخبگان و شخصیت‌های برجسته فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و علمی استان خواهیم پرداخت؛ چهره‌هایی که هر کدام روایتگر بخشی از افتخار، تلاش و هویت این دیار هستند.

در این قسمت از برنامه، به سراغ مردی رفته‌ایم که نامش در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته؛ استاد دانشگاه لرستان، پژوهشگر و کسی که سال‌ها از عمر خود را در مسیر علم، تحقیق و تربیت نسل آینده سپری کرده است.