معرفی دکتر حمزه امیری از مفاخر علمی لرستان
برنامه رو در رو در قاب خبر شبکه لرستان این بار به معرفی دکتر حمزه امیری از مفاخر علمی استان لرستان پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
،در راستای تحقق اهداف سند تحول رسانه ملی و متناسب با سند زیستبوم استان لرستان، هر هفته روزهای پنجشنبه در قالب برنامه «رو در رو با لرستانیها»، به معرفی چهرههای شاخص، مفاخر، نخبگان و شخصیتهای برجسته فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و علمی استان خواهیم پرداخت؛ چهرههایی که هر کدام روایتگر بخشی از افتخار، تلاش و هویت این دیار هستند.
در این قسمت از برنامه، به سراغ مردی رفتهایم که نامش در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته؛ استاد دانشگاه لرستان، پژوهشگر و کسی که سالها از عمر خود را در مسیر علم، تحقیق و تربیت نسل آینده سپری کرده است.
این هفته، رو در رو با دکتر حمزه امیری؛ مردی که از لرستان، به افقهای جهانی علم رسیده است.