فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از کشف و توقیف ۱۵ کیسه کود شیمیایی فاقد مجوز قانونی حمل در ایست و بازرسی پاسگاه تنگه ترکمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "حسین جان‌پرور" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح‌های کنترلی و مقابله با حمل‌ونقل غیرمجاز کالا، مأموران انتظامی پاسگاه تنگه ترکمن حین کنترل خودرو‌های عبوری در محل ایست و بازرسی موفق به کشف ۱۵ کیسه کود شیمیایی شدند.

وی با بیان اینکه در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد محموله مذکور فاقد مجوز قانونی حمل است که در همین راستا توقیف و اقدامات قانونی لازم انجام شد، بر تداوم طرح‌های نظارتی و کنترلی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.