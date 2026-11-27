فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کیش در نشست هم‌اندیشی با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، با اشاره به چالش‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، خواستار اجرای کامل قوانین مناطق آزاد، رفع موانع اداری و حمایت مؤثر دولت از بخش خصوصی شدند.

اجرای کامل قوانین و رفع موانع سرمایه‌گذاری، مطالبه فعالان اقتصادی کیش

اجرای کامل قوانین و رفع موانع سرمایه‌گذاری، مطالبه فعالان اقتصادی کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا نوری، مدیر و سرمایه‌گذار در کیش، با اشاره به کاهش پرواز‌ها و تأثیر آن بر ورود گردشگران، افزایش پرواز‌های ورودی به کیش را ضروری دانست و گفت: ظرفیت‌های گردشگری جزیره امکان پذیرش روزانه ۱۶۰ پرواز را فراهم می‌کند و باید برای افزایش پرواز‌ها و تسهیل دسترسی گردشگران به کیش برنامه‌ریزی شود.

علیرضا نوری، با اشاره به نقش بخش خصوصی در شکل‌گیری و توسعه زیرساخت‌های کیش، افزود: بسیاری از امکانات و زیرساخت‌های جزیره با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است و فعالان اقتصادی پس از سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری، در شرایط دشوار اخیر با استفاده از منابع خود مقاومت کرده‌اند و ادامه این روند حمایت دولت را نیاز دارد.

او، اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بازنگری در نحوه تخصیص مالیات بر ارزش افزوده را از مطالبات فعالان اقتصادی برشمرد و با اشاره به پیامد‌های جنگ تحمیلی و کاهش سفرها، از خالی ماندن صد‌ها واحد تجاری و خروج نیروی کار از کیش ابراز نگرانی کرد.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با تأکید بر ضرورت حفظ مزیت‌های قانونی مناطق آزاد گفت: اختیارات ویژه استانداران در سال‌های اخیر موجب شده است برخی استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چابک‌تر از مناطق آزاد عمل کنند و در نتیجه، بخشی از مزیت رقابتی این مناطق کاهش یابد.

رحمان سادات‌نجفی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از فعالان اقتصادی کیش، از جمله اجرای مصوبه واردات کالا تا سقف ۳ هزار دلار، تسهیلات بانکی و کاهش برخی عوارض، افزود: با وجود تصویب بسته‌های حمایتی در شورای تأمین استان، بخشی از مصوبات دستگاه‌های اجرایی، از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، همچنان اجرایی نشده است.

او با اشاره به بلاتکلیفی کالا‌های تاریخ‌مصرف‌دار و زیان واردشده به تجار، خواستار پیگیری جدی مصوبات حمایتی شد و گفت: مصوبات باید به مرحله اجرا برسند تا فعالان اقتصادی و مدیران محلی در برابر مطالبات مردم و بخش خصوصی با مشکل مواجه نشوند.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، اجرای احکام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های همراه مسافر، تشکیل و فعال‌سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و حضور نمایندگان بخش خصوصی در ترکیب هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد را از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی عنوان کرد.

فعال و سرمایه گذار در حوزه مسکن کیش، نیز با اشاره به سابقه شکل‌گیری و توسعه زیرساخت‌های جزیره، نقش سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را در ایجاد امکانات گردشگری، تجاری و عمرانی کیش یادآور شد و گفت: در سال‌های نخست توسعه جزیره، بسیاری از مشکلات با تصمیم‌گیری سریع و پیگیری مستقیم مسئولان برطرف می‌شد.

حمیدرضا پورقاضی، با انتقاد از تکرار مطالبات در نشست‌های مختلف و نبود پیگیری مؤثر برای حل برخی مشکلات افزود: طولانی شدن روند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها، موجب افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع می‌شود و لازم است موانع اجرایی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

دبیر مجمع سازندگان کیش، با قدردانی از عملکرد دو سال اخیر سازمان منطقه آزاد کیش در مدیریت چالش‌های بخش ساخت‌وساز، تأمین مصالح، نیروی انسانی و نقدینگی، گفت: بخش مهمی از مشکلات اجرایی طرح ها با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شده است؛ اما برای تضمین آینده مناطق آزاد باید به فلسفه اصلی ایجاد این مناطق و مزیت‌های قانونی آنها بازگشت.

طهمورث قاسمی، با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی حقوق ورودی در مناطق آزاد و مغایرت آن با مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، خواستار بررسی و تعیین تکلیف این موضوع شد.

او با اشاره به پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای برای انتقال ۵۰ هزار خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، از اجرایی نشدن این ظرفیت با وجود گذشت چند ماه از سال انتقاد کرد و هماهنگی بیشتر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و وزارت صمت را برای اجرای آن ضروری دانست.

دبیر مجمع سازندگان کیش، اجرای ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، استفاده از ظرفیت ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و ارتقای ساختار مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد را از دیگر مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد.

طهمورث قاسمی، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در تعامل با دستگاه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف اختیارات و مسئولیت‌های این دستگاه‌ها در مناطق آزاد و تقویت جایگاه مدیریتی سازمان‌های مناطق آزاد شد.

فعال و سرمایه گذار در کیش، با قدردانی از اقدامات مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در دو سال گذشته، گفت: مدیریت فعلی در آغاز فعالیت با شمار زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام و مشکلات انباشته‌شده از گذشته روبه‌رو بود و بخش قابل توجهی از توان خود را برای ساماندهی این مسائل صرف کرد.

نصرالله حاتمی، با اشاره به پیامد‌های شرایط جنگی و آسیب‌های واردشده به فعالیت‌های اقتصادی کیش، بر ضرورت حمایت بیشتر دولت از این منطقه تأکید کرد و خواستار توجه ویژه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به کیش و همراهی بیشتر با مدیریت سازمان منطقه آزاد شد.

رئیس هیئت‌مدیره جامعه مراکز پذیرایی کیش، نیز از پیگیری‌های سازمان منطقه آزاد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی قدردانی کرد.

محسن ناصری، با اشاره به پیگیری مسائل قضایی و مشکلات حوزه حمل‌ونقل عمومی، گفت: برخی قرارداد‌ها و مسائل معطل‌مانده در بخش حمل‌ونقل، از جمله مشکلات تاکسیرانی و گروه‌داران، با پیگیری مدیریت سازمان در مسیر حل‌وفصل قرار گرفته است.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش، احیای مزیت‌های مناطق آزاد را شرط رونق دوباره تولید و صنعت دانست و گفت: تا زمانی که مزیت‌های قانونی مناطق آزاد بازنگردد، فعالیت‌ها بیشتر به مدیریت بحران‌های روزمره محدود می‌شود.

احمد کتاب‌فروش، با اشاره به دشواری تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی، طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ارز و مشکلات مالیاتی صنایع، افزود: برخی واحد‌های تولیدی به دلیل محدودبودن بازار مصرف در کیش، ناچار به عرضه محصولات خود در سرزمین اصلی هستند؛ اما در این زمینه با مسائل مالیاتی روبه‌رو می‌شوند.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش خواستار بررسی مشکلات تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و بازنگری در سازوکار‌های مالیاتی واحد‌های تولیدی شد و بر ضرورت مشارکت ساختاریافته بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مناطق آزاد تأکید کرد.

ناصر دولت‌آبادی، سرمایه گذار و فعال اقتصادی، نیز با قدردانی از عملکرد مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، خواستار تسهیل شرایط فعالیت مجموعه‌های اقتصادی در وضعیت کنونی شد.

فعال و سرمایه گذار در حوزه خدمات مسافرتی کیش نیز با اشاره به مشکلات صنعت گردشگری و حمل‌ونقل هوایی، افزایش پرواز‌ها و حمایت از شرکت‌های هواپیمایی را از نیاز‌های مهم جزیره دانست.

او با بیان اینکه هزینه‌های فرودگاهی کیش در مقایسه با فرودگاه‌هایی مانند مهرآباد و مشهد بالاست، گفت: در شرایطی که شرکت‌های هواپیمایی برای جذب مسافر و افزایش پرواز‌ها تلاش می‌کنند، هزینه‌های بالای فرودگاهی فشار مضاعفی بر فعالیت آنها وارد می‌کند.

این فعال حوزه حمل‌ونقل هوایی، تعیین تکلیف هتل‌های نیمه‌تمام، تسهیل تمدید مجوز طرح های سرمایه‌گذاری، رفع مشکلات تأمین تجهیزات و مصالح، تأمین سوخت شناور‌های تفریحی و بازنگری در هزینه آب و برق هتل‌ها را از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی کیش برشمرد.

او خواستار بررسی نحوه محاسبه هزینه‌های انشعاب آب و برق برای طرح‌های نیمه‌تمام و متناسب‌سازی آن با میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها شد.

فعال و سرمایه گذار در کیش، با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ، گفت: کیش به دلیل محدودیت مسیر‌های دسترسی، در مقایسه با بسیاری از با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ، گفت: کیش به دلیل محدودیت مسیر‌های دسترسی، در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور آسیب بیشتری از کاهش سفر‌ها و فعالیت‌های اقتصادی متحمل شده است.

صادقی، با قدردانی از عملکرد مدیرعامل و مجموعه مدیریتی سازمان منطقه آزاد کیش در دوران جنگ، خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت محلی شد و افزود: مدیران فعلی شناخت دقیقی از مسائل جزیره دارند و برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند.

او با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از کارکنان، کارگران و کسبه کیش، پیشنهاد کرد برای ساکنان عادی جزیره، از جمله در زمینه واردات خودرو، امتیاز‌های حمایتی در نظر گرفته شود.

جلیل‌قدر، فعال اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز، نیز با اشاره به ماندگاری ساکنان و سرمایه‌گذاران در کیش در دوران جنگ، از تلاش‌های مدیریت سازمان منطقه آزاد برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی قدردانی کرد.

او با طرح مشکلات حوزه درمان و تأمین اجتماعی گفت: سرمایه‌گذاران بخش ساختمان، مبالغ قابل توجهی بابت حق بیمه و عوارض طرح‌ها پرداخت می‌کنند؛ اما با وجود این پرداخت‌ها، همچنان در تأمین خدمات درمانی و زیرساخت‌های مورد نیاز با محدودیت روبه‌رو هستند.

جلیل‌قدر با اشاره به پرداخت سهم بیمه در زمان صدور مجوز‌های ساختمانی، خواستار تعیین تکلیف نحوه هزینه‌کرد این منابع و اختصاص بخشی از آن به تقویت زیرساخت‌های درمانی کیش شد. وی همچنین بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تأمین اجتماعی برای ایجاد مراکز درمانی متناسب با جمعیت جزیره تأکید کرد.

فعال و سرمایه گذار در حوزه خدمات مسافرتی کیش، نیز سه پیشنهاد را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در کیش مطرح کرد.

فرخ محمدزاده، با قدردانی از عملکرد مدیران سازمان منطقه آزاد در دو سال گذشته، خواستار تداوم حمایت از تیم مدیریتی فعلی شد و گفت: برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی، باید فشار‌های مالیاتی و بیمه‌ای بر فعالان اقتصادی کاهش یابد.

محمدزاده پیشنهاد کرد در یک دوره مشخص، تسهیلات ویژه‌ای در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای ادامه فعالیت و احیای پروژه‌ها داشته باشند.

او بر ضرورت طراحی مشوق‌های پایدار برای حفظ سرمایه‌گذاران داخلی تأکید کرد و گفت: باید برای طرح‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی، درمانی، آموزشی و گردشگری سرمایه‌گذاری می‌کنند، متناسب با میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، معافیت‌ها و حمایت‌های مشخص و تضمین‌شده در نظر گرفته شود.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع کیش، نیز با اشاره به تغییر رویکرد مناطق آزاد در سال‌های گذشته، خواستار بازگشت به فلسفه اصلی این مناطق و کاهش مداخلات در مدیریت آنها شد.

حسین شیرازی‌منش، با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط معیشتی ساکنان کیش گفت: در کنار مشکلات سرمایه‌گذاران، وضعیت کارکنان، کارگران و خانواده‌هایی که در جزیره زندگی می‌کنند نیز نیازمند رسیدگی جدی است.

او با اشاره به افزایش هزینه‌های مسکن و دشواری تأمین محل سکونت برای کارکنان، خواستار تسریع در اجرای طرح مسکن پرسنلی و تدوین سازوکاری برای بهره‌مندی ساکنان باسابقه جزیره از این طرح شد.

حسین شیرازی‌منش، افزود: بخش قابل توجهی از نیروی کار کیش، با وجود تحصیلات و سابقه فعالیت، در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفته‌اند و حمایت از معیشت و تأمین مسکن آنان باید در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار گیرد.

مدیرعامل جامعه هتلداران کیش، تشکیل کارگروهی اجرایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، تشکل‌ها و جوامع صنفی را برای پیگیری مصوبات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در نشست ضروری دانست.

حمیدرضا مخملباف، گفت: در نشست‌های متعدد، مشکلات و راهکار‌های فعالان اقتصادی مطرح شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، پیگیری مصوبات و تبدیل پیشنهاد‌ها به اقدامات عملی است.

او با اشاره به جایگاه گردشگری در اقتصاد کیش، سرمایه‌گذاران را از عوامل اصلی شکل‌گیری زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری جزیره دانست و خواستار حمایت ویژه از آنان شد.

حمیدرضا مخملباف، با انتقاد از اجرا نشدن برخی تعهدات قانونی در حوزه معافیت‌های مالیاتی و خدمات تأمین اجتماعی، بر ضرورت انجام وظایف قانونی این سازمان‌ها در قبال ساکنان و فعالان اقتصادی کیش تأکید کرد.

مدیرعامل جامعه هتلداران کیش با اشاره به مشکلات درمانی و هزینه‌های خدمات سلامت، گفت: نیروی انسانی، مهم‌ترین سرمایه توسعه اقتصادی است و باید برای تأمین سلامت و آرامش کارکنان و خانواده‌های ساکن جزیره چاره‌اندیشی شود.

مخملباف از همراهی هتلداران با مسافران و ساکنان در شرایط جنگی و ارائه تخفیف‌های قابل توجه برای میزبانی از آنان قدردانی کرد.

فعال و سرمایه گذار در حوزه گردشگری کیش، نیز با تشریح اقدامات مشترک بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد در حمایت از گردشگری، گفت: این مؤسسه با همراهی تشکل‌های بخش خصوصی و حمایت سازمان منطقه آزاد کیش شکل گرفت تا در مسیر توسعه پایدار جزیره فعالیت کند.

سینا عباسی،افزود: پس از جنگ دوازده‌روزه، با استفاده از الگو‌های نوین تأمین مالی، حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کیشوندان و گردشگران اختصاص یافت. این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد و حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بیش از ۲۱ هزار نفر از مسافران و ساکنان جزیره قرار گرفت.

فعال و سرمایه گذار در حوزه گردشگری کیش، با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی ساکنان، تأکید کرد: در کنار پیگیری اصلاح قوانین مناطق آزاد و اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، باید شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی مردم جزیره نیز مورد توجه قرار گیرد.