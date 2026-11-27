فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری ۱۰ سارق و مالخر و کشف ۲۹ فقره انواع سرقت در اجرای طرح سه روزه مقابله با سرقت‌های خرد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد" گفت: با هدف کنترل و کاهش سرقت، طرح مقابله با سرقت‌های خرد به مدت سه روز و با به‌کارگیری حداکثری توان مأموران پلیس آگاهی در سطح شهرستان اسفراین اجرا شد.

وی افزود: مأموران در جریان اجرای این طرح موفق شدند ۱۰ سارق و مالخر را شناسایی و دستگیر کنند که در بازجویی‌های انجام‌شده به ۲۹ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه بخش عمده سرقت‌های کشف‌شده مربوط به سیم و کابل‌های مخابراتی، اماکن خصوصی و منازل بوده است، اعلام کرد: مأموران در جریان بازدید و سرکشی از هفت واحد ضایعاتی در سطح شهرستان با هماهنگی مرجع قضایی یک واحد ضایعاتی متخلف را مهروموم کردند.

سرهنگ قائمی‌نژاد با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با سرقت خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با سارقان و مجرمان حرفه‌ای برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد افراد فرصت‌طلب، امنیت و آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.