به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن کاظمی قمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از اینکه آمریکا در جبهه تقابل با جمهوری اسلامی، نه تنها در میدان نظامی، بلکه در جنگ‌های ترکیبی شامل ابعاد دیپلماسی، اقتصادی و شناختی نیز با شکست روبرو شده است، صحبت کرد و اینکه برآورد غلط واشنگتن از قدرت نظامی ایران، توان تاب‌آوری ملت و گسترش دامنه نفوذ محور مقاومت، امروز آمریکا را در موقعیتی قرار داده که آن را با پیامدهای سنگین این خطاهای محاسبه‌ای در منطقه و جهان روبرو کرده است. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سؤال: صحبت از نقشه آمریکایی‌ها برای منطقه غرب آسیا کردیم و البته حمله‌ای که آمریکایی‌ها دو بار علیه جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده‌اند و راجع به ماهیت این جنگ و حمله‌ای که اتفاق افتاد، سناریویی که دنبال می‌کردند و نقشه کلانی که برای منطقه تدارک دیدند و ارزیابی اینکه چه میزان هدف‌هایی را که آمریکایی‌ها دنبال می‌کردند، بپردازیم؟

کاظمی قمی: جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فقط این هدف را دنبال نمی‌کرد که نظام برآمده‌ای از اراده مردم را به اسقاط بکشاند و کشور ما را تجزیه کند. در سطح منطقه‌ای دنبال این بود که هژمونی آمریکایی و صهیون یعنی شکل گیری خاورمیانه جدید، همان که در سال ۲۰۰۳ دنبال می‌کرد را مجدداً احیاء کند. همزمان طرح آبراهام هم دنبال شد، یعنی علنی سازی روابط این کشور‌ها با رژیم اشغالگر قدس، این هم در اهداف منطقه‌ای بود و با این مشخصه‌ای که عرض کردم ترتیبات جدیدی را آمریکایی‌ها شکل دادند. طبیعتاً در سطح جهانی و بین المللی هم آمریکایی‌ها با توجه به اینکه قطب بندی‌های جدیدی دارد شکل می‌گیرد، اگر در این منطقه حساس غرب آسیا، موفق می‌شدند نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند، در حوزه بین المللی و جهانی هم می‌توانستند نظام تک قطبی را که آمریکایی‌ها از سال ۱۹۹۰ یعنی بعد از فروپاشی شوروی اتفاق افتاد این را رقم بزنند.

تاب آوری ملت ایران و وحدت و همبستگی که بین ملت و نظام بود و آنچه که نیرو‌های مسلح کشور ما بر پایه اقتدار مردم پایه بود، باعث شد معادلات طرح آمریکایی‌ها دچار ناکامی شود. آمریکایی‌ها در این جنگ محاسبات و برآورد‌های اشتباهی داشتند و نتیجه آن این شد که امروز هم در حوزه داخل ایران و هم در منطقه و هم در حوزه جهانی و بین المللی و در داخل آمریکا و رژیم صهیونی دچار شرایط سخت و بحرانی شده‌اند. البته در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، فقط یک ماهیت جنگ موجودیت نیست که بگوییم آمد نظام ایران را از بین ببرد، بلکه جنگ موجودیتی و هویتی است، جنگی سرنوشت ساز و تمدنی است. در اظهارات مقامات ارشد آمریکایی‌ها می‌بینید، یعنی جنگ تمدن‌ها است. این جنگ تعیین کننده سرنوشت نه فقط ایران، حتی نظام سیاسی خود آمریکا و حتی رژیم صهیونی، سرنوشت منطقه را تغییر خواهد داد. در نگاه موجودیتی نباید تردید کرد که موجودیت نظام ما می‌ماند، اما رژیم صهیونی معلوم نیست در چند سال آینده دچار چه شرایطی شود و این واقعیت این جنگ است. در اظهارات کلان مقامات آمریکا به جنگ تمدنی، جنگ سرنوشتی، جنگ هویتی، هویت این جنگ بین اسلام و کفر، بین ظالم و مظلوم شد. وقتی از نگاه هویتی نگاه می‌کنیم و این نیست که بگوییم کشوری به یک کشور تجاوز کرده برای اینکه سرزمین اش را بگیرد. پس این جنگ خیلی آثار خواهد داشت در حوزه‌های مدیریت جهانی، ترتیبات منطقه‌ای و در مسیر سرنوشت بشریت.

سؤال: با این نکاتی که اشاره کردید، پرونده خاورمیانه جدید را به هم بست؟

کاظمی قمی: تازه دارد شروع می‌شود. آن که خود آمریکا می‌خواست. آمریکا اگر در حوزه نظامی شکست خورد، امروز دچار ورود به جنگ ترکیبی همه جانبه است. یعنی ما با عملیات نظام پرشدت مواجه هستیم، با جنگ دیپلماسی مواجه هستیم، با یک جنگ اقتصادی مواجه هستیم، با عملیات نرم در حوزه جنگ شناختی، جنگ ادراکی، جنگ عملیات روانی مواجه هستیم، در حوزه اجتماعی و امنیتی؛ یعنی در همه این حوزه‌ها و در حوزه منطقه‌ای که بحث مقابله با مقاومت است، آمریکایی‌ها همچنان تلاش می‌کنند. یعنی فقط با مسئله عملیات نظامی مواجه نیستید که هر روز شناور‌های جنگی و دریاپایه اش را اضافه می‌کند، سیستم راداری اش را اضافه می‌کند. نه در همه این زمینه ها. محاصره اقتصادی ما دیگر فقط دریا نیست، به سمت زمین و هوا می‌کشاند، موفق شود یا نه مسئله دیگری است. اما بدانیم این جنگ جنگ سرنوشت و هویتی و موجودیتی و جنگ تمدن‌ها خواهد بود. سرنوشت جهان بشریت بعد از این جنگ اگر با پیروزی جبهه اسلام، محور مقاومت و ملت مبعوث شده ما ختم به خیر شود که این خواهد شد، مدیریت جهانی و ترتیبات امنیتی منطقه تغییر خواهد کرد.

در این جنگ آمریکایی‌ها دچار خیلی خطا‌های محاسباتی شده‌اند. اولین خطای محاسباتی شان در برآورد غلط شان از قدرت نظامی و قدرت تهاجمی آمریکا و رژیم صهیون بود. فکر می‌کردند می‌توانند با آن قدرت در برابر ملت ایران و جنگ ۱۲ روزه، البته این سومین جنگ است، دو جنگ نظامی داشتیم و یک جنگ براندازانه کودتای خیابانی که آن جنگ واقعی بود، اما کشور آن را هضم کرد و توانست با حضور مردم و مدیریت خوبی که صورت گرفت، آن شرایط تغییر کرد. پس اولین محاسبه غلط آمریکایی‌ها برآوردشان از قدرت نظامی شان در برابر تاب آوری ملت ایران و قدرت نظامی جمهوری اسلامی بود. در حالی که آمریکایی‌ها دو تجربه هم داشتند. تجربه‌ای که در سال ۲۰۰۳ در عراق داشتند با این قدرت عظیم شان وارد شدند و در سال ۲۰۱۰ مجبور شدند شبانه فرار شدند البته فرار طراحی شده. در حالی که ایران از لحاظ توانمندی‌ها و قدرت اش در مقایسه با عراق و افغانستان از سطح بالاتری برخوردار است.

خطای دوم محاسباتی شان به توان ملت ایران و نیرو‌های مسلح و نظام جمهوری اسلامی بود. فکر می‌کردند این نظام تاب آوری نخواهد کرد.

سومین خطای محاسباتی شان در حوزه مقاومت بود. فکر می‌کردند مقاومت با ضرباتی که متوجه جمهوری اسلامی می‌شود، مقاومتی که برخاسته از اراده ملت‌ها است. توهمی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و دشمن به اینکه اینها نیرو‌های نیابتی هستند، اگر آمدیم و این رکن اصلی که نظام است را از بین بردیم و دچار ضعف اش کردیم آنها فرومی پاشند. امروز می‌بینیم که کاری که صورت می‌گیرد در مقاومت، مثل یمن؛ امروز توسعه و دامنه حضور مقاومت دارد از جغرافیای منطقه عبور می‌کند که این هم خطای محاسباتی دیگری بود.

خطای محاسباتی دیگر آمریکایی ها، این بود که تصور می‌کردند اگر وارد جنگ شدند اروپا و ناتو تمام قد دراختیار آمریکا قرار می‌گیرد. ناتو اعلام می‌کند که من در ۵ هزار عملیات وارد عمل شده‌ام و کمک کرده‌ام، اما واقعیت این است که اروپایی‌ها اعلام کردند که ما در چارچوب بند ۵ معاهده ناتو، وقتی وارد می‌شویم که از قبل مطلع شویم که جنگی بخواهد صورت بگیرد. اینها تا مدت‌ها وارد نمی‌شدند، اما به علت اینکه ساختار دفاعی و پولی و امنیتی اروپا به آمریکا وصل است مجبورند که جا‌هایی تمکین کنند، اما برآورد آمریکایی‌ها غلط بود. دیدید که ترامپ، بار‌ها نارضایتی خودش را از برخورد ناتو اعلام کرده است.

محاسبات غلط دیگر اینکه تصور می‌کردند کشور‌های منطقه‌ای که امنیت خودشان را به آمریکایی‌ها گره زده‌اند، با هر آنچه که دارند وارد صحنه می‌شوند. امروز این کشور‌ها اعلام می‌کنند، دارند به سمت ایران در فضای جنگ می‌آییم. اینکه می‌خواهیم با ایران وارد کار شویم، حتی در حوزه ترتیبات جدید در حوزه منطقه بحث می‌کنند، این هم نشان داد که آمریکایی‌ها دچار خطا شده‌اند.

خطای دیگرشان در مسائل اخیر، تصور آمریکایی‌ها این بود که بعد از اینکه تنگه هرمز بسته شد، قدرت‌هایی مثل چین، در برابر ایران صف آرایی کنند، چون اقتصاد آنها وابسته به انرژی است که از منطقه ما عبور می‌کند. در این اجلاس رؤسای سه کشور چین و روسیه و آمریکا بودند، توانستند گفتمان کنند و هیچ خروجی نداشت. اینکه چین بیاید و علیه ایران بگوید در قابل اینکه تنگه هرمز، تنگه هرمز را ما امروز داریم مدیریت می‌کنیم در چارچوب حقی که داریم، اما باعث و بانی این حرکت جنگ تحمیلی است که آمریکایی‌ها باعث شده‌اند والا تنگه هرمز شرایط امروز را نداشت. البته این حق جمهوری اسلامی و حق ملت ایران است و نظام جدیدی بر تنگه هرمز ایجاد خواهد شد همین که الان آن را شروع کرده‌ایم. در این هم آمریکایی‌ها دچار محاسبات غلط شده‌اند. بر این اساس آمریکا در صحنه میدان این نظام و این ملت ماند و امروز در چارچوب برآورد کلان روند‌ها و در چارچوب برآورد راهبردی می‌گویم، آمریکایی‌ها در این جنگ نه اینکه به هیچ هدفی نرسیده‌اند، ضربات سنگینی به ما زده‌اند، اما آمریکایی‌ها تا به امروز شکست خورده‌اند و پیامد آن این است که این نظام و این ملت ماند، با همه مشکلات معیشتی؛ می‌بینید که پشت این نظام و نیرو‌های مسلح می‌مانند.

سؤال: موضوع عراق را هم وارد این بحث کنیم و بحث را منطقه‌ای نگاه کنیم. تحولات عراق را درحال حاضر چقدر در راستای این تحلیل به آن می‌پردازید؟

کاظمی قمی: ۳۰ سپتامبر آخرین خروج نظامی‌های آمریکا از عراق بود که این یک شکست بود. در عراق جشن گرفتند و روز صیانت و حاکمیت اعلام کردند که واقعیت است. آمریکایی‌ها نیامده بودند که عراق را اشغال کنند که بعد تحویل بدهند. نظام سیاسی برآمده از اراده مردم و از همه قومیت‌ها و همه طیف‌های سیاسی و مذهبی شکل گرفت. البته حاکمیت محور است، علت هم این است که اکثریت جمعیت عراق با شیعیان است. جمهوری اسلامی هم در دولت سازی به عراق کمک کرده است. همانطور که در جلوگیری از زیاده خواهی آمریکایی‌ها کمک کرده‌ایم، همانطور که در شرایطی که آمریکایی‌ها بعد از ناکامی شان تروریست‌هایی مثل داعش را آوردند و براساس درخواست عراق ما وارد عمل شدیم؛ در همه شرایط ایران همپای مردم عراق حرکت کرده است.

اینکه پس آمریکایی‌ها اخراج شده‌اند و سیادت عراق، خب اینکه دستاورد بزرگی است، اما آیا این مفهوم پایان دخالت و نفوذ آمریکا است؟ نه. امروز آمریکایی‌ها چه در حوزه گروگان گرفتن اقتصاد عراق دارند تلاش می‌کنند. خیلی جالب است که کنفرانس اخیری که در لندن برگزار شد در ۱۱ نوامبر، نماینده امریکا خیلی صریح و روشن می‌گوید مهمانان خوبی نبودیم، اما امروز می‌خواهیم شریک خوبی باشیم و به خواسته‌ها و حوزه هایش ورود می‌کند. دارد راهبرد آمریکا را در فضای امروز عراق مطرح می‌کند. در مسئله خلع سلاح مقاومت اینکه باید نیروی مردمی یعنی حشدالشعبی در نظام و سازمانی قرار بگیرد. اینکه عراق باید بیاید قوانینی را برای صیانت از سرمایه گذاری. آمریکا نه سرمایه گذاری و توسعه عراق که دیگران هم سهیم باشند، اینکه باید خواسته‌های آمریکا تأمین شود. از جمله محاصره حوزه هوایی و زمینی که انجام می‌دهند و اینکه دیگران دخالت نکنند، آمریکا دخالت کند و دیگران رابطه در چاروب منافع مشترک داشته باشند اشکال دارد. یعنی آمریکا این را نشان می‌دهد حرکت‌هایی هم که دارد در عراق صورت می‌گیرد باید خیلی به آنها دقت کنیم.

به یک نکته ظریف باید اشاره کرد. اینکه صیانت عراق باید کامل شود، حاکمیت ملی باید کامل شود. طبیعی است مسئولیت دفاع در برابر تهدید با دولت مرکزی است، اینکه باید همه مرزها، در کنترل دولت مرکزی باشد؛ اینها چیز خوبی است. اینکه باید عراق از آسیب‌های بحران‌های منطقه‌ای خودش را به دور بگیرد، اینها در تلاش دولتی است که بخواهد انجام دهد و اینها چیز‌های خوبی است. اما واقعیت عراق این است که الان امریکایی‌ها با خروج نظامی شان، خارج شده‌اند. اما آیا فضولی آمریکایی ها، دخالت‌های آمریکا از بین رفته؟ آمریکایی‌ها همچنان نفت عراق را به گروگان گرفتند. یعنی اگر عراق دارد نفت می‌فروشد می‌رود در صندوقی که از آن جا تخصیص بودجه دهد. برای چی باید تیم‌های بانکی در بانک مرکزی عراق باشد؟ این دخالت است، نباید دخالت شود، در مسئله مقاومت این را صریح و روشن گفت: مقاومتی که برآمده بود از اراده مردم در برابر زیاده خواهی اشغالگران.

آمریکایی‌ها نیامدند صدام را ببرند و نظام سیاسی بر پایه خواسته مردم شکل دهند. اصلا وقتی حکومت نظامی شکل دادند، بحث شان این بود که ما چیزی به نام انتخابات نداریم. ما بار‌ها گفتم عراق گام اول شکل دهی به خاورمیانه جدیدی بود که آمریکایی‌ها می‌خواستند شکل دهند. آمریکایی‌ها برای خودشان آمده بودند، نمی‌خواستند نظام سیاسی شکل دهند، می‌خواستند نظامی شکل دهند که آمریکایی باشد. تمام ارتش سلاح‌های شان شرقی و این را دور ریختند که کاملا غربی. حضور نظامی شان را دائمی کنند. آمریکایی‌ها برای این هدف آمده بودند، موفق می‌شدند، خاورمیانه را به این سمت می‌برند، قطعا آمریکایی‌ها بعد از عراق، جنگ با ما راه می‌انداختند. ما ۲۰ سال به عقب انداختیم این جنگ را که این جنگ با محاسبه غلط آمریکایی‌ها شکل گرفت.

همین مقاومت براساس فتاوای مرجعیت با کمک جمهوری اسلامی شکل گرفت، این نظام سیاسی که امروز در عراق حاکم است، انتخابات می‌گذارد، پارلمان شکل می‌گیرد، دولت شکل می‌گیرد. اگر این مقاومت نبود، اصلا شکل نمی‌گرفت. یعنی آن قدر تهدیدات و بحران‌ها بر این کشور حاکم بود، خود آمریکایی‌ها در ایجاد جنگ داخلی ذی نقش بودند. یعنی حرکت‌های شان این گونه بود. همین الان که خارج شدند، بلافاصله داعش جان می‌گیرد. تمام اطلاعاتی که آمریکایی‌ها پشتیبانی می‌کنند، نه فقط در عراق، در سوریه، اخیرا «الاطار التنسیقی» یعنی شورای هماهنگی که کاندید خودش را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد و آقای «الزیدی» به عنوان نخست وزیر عراق ایفای نقش می‌کند. دولت، نخست وزیر، شورای هماهنگی، الحشد الشعبی، مقاومت، آمدند توافقی امضا کردند در چارچوب این که در چه شرایطی مقاومت در موضوع سلاح چگونه با دولت می‌تواند چارچوبش را تنظیم کند. این که دیگه تروریست نباشد. این گروه‌های تروریستی که الان آمریکایی‌ها تسلیح می‌کنند و می‌فرستند به ایران، هنوز هستند، از زمانی که آمریکایی‌ها خارج شدند، تا الان بیش از ۱۷۵ مورد تجاوز هوایی دارند. طبیعی است وقتی آمریکایی‌ها می‌آیند بر فراز خاک عراق اگر از آن جا بخواهند علیه ایران اقدامی انجام دهند، قطعا ایران واکنش سخت نشان خواهد داد، این برای امنیت عراق خوب نیست و تیم‌های جاسوسی و تیم‌های عملیاتی که آمریکایی‌ها دارند شکل می‌دهند الان و اسرائیل هم همین طور و تلاش‌هایی که الان انجام می‌دهند که بیایند این وحدت و همبستگی داخلی عراق را بهم بریزند. آمریکایی‌ها شاید نزدیک به هزار و دویست N.G.U درست کردند. سازمان‌های غیر دولتی که عمده این‌ها کار‌های ضد امنیتی انجام می‌دهند.

در برنامه خاصی ما باید این را ارائه کنیم که آقا، تمام این‌ها وصل به سی آی‌ای و پنتاگون هستند، به وزارت خارجه و به شورای امنیت ملی شان هستند. یعنی آمریکایی‌ها این نیست که امروز حضور نظامی شان، دخالت‌های شان نباشد، در نتیجه عراق در حالی که باید همه تلاش صورت بگیرد که امنیت ملی حفظ شود، امنیت مرزهاش حفظ شود، اقتصادش شکوفا شود، اما کاری که الان آمریکایی‌ها می‌کنند در سه چهار کلان راهبرد مقاومت را یعنی قدرت دفاعی – امنیتیش را بگیرند. این قدرت دفاعی – امنیتی که مقاومت دارد در کمک به نیرو‌های مسلح است، چیزی مشابه جمهوری اسلامی است، شما در فرمایشات امروز رهبر ما. مقام معظم رهبری در رابطه با نقش جایگاه بسیج در عرصه‌های مختلف چی می‌گوید؟ حشد الشعبی هم همین بود، مقاومت هم همین بود، آمریکا دنبال این است که این بنیه دفاعی که کمک می‌کند به نیرو‌های مسلح را بگیرد.

مسئله دوم این بحش این است که ما حشد الشعبی را نظام و سازمان دهیم. همه اش فضولی‌های آمریکا به این‌ها چیزی است که دولت عراق باید متوجه باشد، این منافاتی ندارد که باید دولت، دولت مقتدری باشد، باید حاکمیت ملی باشد، آن چیزی که عراق می‌اندیشد به آن چیزی که آمریکا دارد توطئه می‌کند، متفاوت است، این که قانونی بگذارد که سرمایه‌های آمریکا در آن جا مصون باشد، مفهومش این است که آمریکایی‌ها در اقتصاد عراق به گونه‌ای عراق را وابسته کنند که دیگر در سیاست خارجیش نتواند استقلال خودش را داشته باشد، یا این که دخالت کند در مدیریت روابط خارجیش. این که الان امروز فشار آمریکایی ها، چون الان بیشترین خسارت را در کاهش روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و عراق، عراقی‌ها دارد متوجه شان می‌شود، قیمت‌ها به شدت رفت بالا، مسئله نرخ بیکاری می‌رود بالا. این‌ها چیز‌هایی نیست که بگوییم این‌ها مردم عراق می‌خواهند، دولت عراقی می‌خواهد.

سوال: آمریکایی ها ما به ازایی برای آن تعریف می کنند؟

کاظمی قمی: بزرگ ترین و اشتباه آمریکا این است که چرا شکست می خورد؟ یک علتش این است که حاضر و قائل به این نیست که منافع خودش را با منافع ملت ها گره بزند. آن چه می بیند منافع خودش است به همین خاطرست که در افغانستان ۲۰ سال ماند. در عراق ۲۰۰۳ آمد و الان هم این گونه می آید. الان اولین مسئله این است که زمان صدام، تجاوزی به کویت شده، قطعنامه ای گذرانده، الان چرا مردم عراق باید تاوان دهند؟ دولت و ملت عراق و اندیشمندان عراق باید بروند امروز اقتصاد به گروگان گرفته شده آمریکا را از آن خارج کنند.

سوال: الان موضوعی است که جبهه مقاومت در عراق این را دنبال می‌کند و به خاطر همین است که در تقابل قرار گرفته.

کاظمی قمی: این نکته‌ای است که مردم این را خوب درک می‌کنند. مگر امکان دارد که شما بتوانید آن چه که جمهوری اسلامی ایران در طول این سنوات گذشته برای خدمت به مردم عراق، حفظ تمامیت ارضی، مقابله با تروریسم و مقابله با اشغالگری خدمات ارائه کرده را مردم از یاد ببرند؟ نمونه اش را در تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر ما و شهدای ما دیدید. قاطبه مردم، بحث شیعه نبود؛ بحث شیعه و مذهب نبود، از مسیحی بگیر، از برادران اهل سنت بگیر. مسئولان عراق این را باید خوب متوجه شوند، در تمام مراحل جمهوری اسلامی، رهبران سیاسی عراق باید این را خوب متوجه شوند. آمریکا به چیزی به کمتر به بازگشت به عراق، به چیزی به کمتر از بازگشت به ایران قانع نیست، این نیست که فکر کنید بگویید امروز مثلا ما با ایران روابط عاطفی داریم ولی مصالح و منافع ملی ما چیز دیگری است. آمریکا جز منافع خودش، چیز دیگری را نمی‌بیند. این مختص به ما و عراق و افغانستان و یمن نیست. برخوردی که با اروپای هم فرهنگ خودش می‌کند، غیر از این است؟ در نتیجه مسئله عراق، اشتباه نشود. این که باید عراق تمامیت ارضی و تمامیت و استقلال ملیش حفظ شود، این که باید نیروی مسلح واحدی داشته باشد؛ همه این‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی است، اما این متفاوت با این است که آمریکایی‌های دغل باز که دیگر بی پرده حمله می‌کنند به دختران مدرسه میناب شهید می‌کنند، رهبر را شهید می‌کنند، خانه‌های مردم را تخریب می‌کنند، زیرساخت‌ها را می‌زنند. سیاست آمریکا سیاستی نیست که در راستای منافع عراق باشد. مسئولین باید این را خوب متوجه شوند.

سوال: حاکمیت عراق متوجه این نیست؟

کاظمی قمی: بسیاری از مسئولین عراق چرا، اما اولین مسئله‌ای که مطرح می‌شود چیست؟ ۸۵ درصد بودجه دولت عراق صرف بودجه جاری می‌شود. اقتصاد عراق، گروگان آمریکاست. چکار باید بکند؟ مردم عراق بالاتر از این هستند. نه این که به قول عرب‌ها مداحله سیاسی کنیم، نمی‌خواهم چرب زبانی کنم. دیدیم، مردم یک پارچه ایستادند، اجماع کردند که آمریکا باید برود؛ در این که باید با داعش برخورد کرد. وقتی فتاوای رهبری می‌گوید هر کس در این راه کشته شد، شهیدست، ملت ریخت. این ظرفیت و توان می‌تواند که اقتصاد گروگان رفته عراق را آمریکا را در بیاورد و اولین مسئله این است که باید پاسخ داده شود که چرا آمریکا اقتصاد را به گروگان گرفته؟ الان در درون مردم عراق دارد این مسئله به وجود بیاد، ما برای چی باید مرز‌ها را ببندیم در حالی که ایران و جمهوری اسلامی پشتیبان ما بوده؟ اگر برخی مسئولین عراق متوجه این مسئله نشوند، دچار مشکل خواهند شد با همین ملت چرا؟ چون نگاه می‌کند و می‌بیند که من مرز‌ها را می‌بندم، امروز کالا و مواد غذایی کشوری که سال‌ها در جنگ بود، در دوره حزب بعث آن چه دیدند تخریب دیدند، در دوره اشغال این را دیدند. در دوره‌ای که تروریست‌های برآمده نیابتی از آمریکا و اسرائیل خوب دیدند که همه را تخریب کرد، این ایران بود که کمک کرد.

امروز چیزی که ملت عراق متوجه می‌شود این است که قطع رابطه با ایران یعنی از دست دادن بزرگ‌ترین فرصت برای عراقی‌ها و چیزی که آمریکا می‌خواهد درست نقطه مقابل منافعی است ضمن این که جمهوری اسلامی در دولت سازی ها، در دولت سازی عراق ما بودیم که نقش اول را داشتیم. امروز مقامی که درمی آید می‌گوید که ما با کشور‌های منطقه ارتباط داریم، با ایران هم ارتباط داریم، این باید متوجه این مسئله باشد، همه آن‌هایی که می‌گوییم ما می‌خواهیم رابطه داشته باشم، تا دیروز در نقطه مقابل بودند که چنین نظامی شکل نگیرد. اصلا این قیاس، قیاس غلطی است آیا مفهوم این است که حالا جمهوری اسلامی آن جا ملک طلق من است؟ نه. آیا من می‌خواهم دخالت کنم؟ نه. اما ما پاسداری می‌کنیم.

از این که نباید عراقی حضور نظامی یک اشغالگر از بین برود، حالا بیاد در پوشش سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی باز مجددا بخواهد برای ملت عراق و برای کشور‌های همسایه مشکل آفرینی کند، ایران به عنوان نقش نظارتی بی طرف نیست، ما به عنوان بازیگری هستیم که امروز منطقه ما با طرح تجزیه دشمن مواجه است. جغرافیای این تهدید. می‌بینید از تنگه باب المندب بگیر، کانال سوئز و در مرز‌های شمال ایران، در شرق بگیرید، دشمن تمام قد وارد شده. این مسئله‌ای نیست که بگوییم ما تحولات عراق و تحولات افغانستان را رصد می‌کنیم. کوچک‌ترین حادثه‌ای که در این کشور‌ها اتفاق می‌افتد تاثیری است که در حوزه امنیت ملی ما و دیگر کشورهاست. چون بحث دوجانبه نیست، بحث این است که امروز آمریکا به عنوان یک دولت تروریست و رژیم صهیون که می‌بینید چه به سر مردم مظلوم فلسطین و غزه آمده. کرانه باختری را امروز دارند یهودی سازی می‌کنند ضمیمه می‌کنند به مناطق اشغالی ۱۹۴۸ این چیزی نیست که ما بی تفاوت باشیم. در همین حرکت‌های اخیر، نظام اسد رفت، نظام جدیدی حاکم شد. در این فضا که این‌ها با آمریکا هم دست دادند، با کشور‌های عربی هم دست دادند، الان چند صد کیلومتر را از مناطق سرزمین‌های سوریه در اشغال رژیم اشغالگر درآمد. در همین حوادث اخیر چند صد کیلومتر از لبنان را در اشغال خودشان گرفتند.

ماهیت این رژیم و ماهیت آمریکا و من می‌گویم جنگی که بر ملت ایران و منطقه تحمیل کرده، جنگی که نه فقط موجودیتی است، جنگ هویتی است، جنگ سرنوشت است، جنگ تمدنی است و ان شاءالله مقاومتی که ملت ایران می‌کند، ملت‌های منطقه تمام این‌ها را به نفع بشریت و به نفع اسلام و جهان اسلام خواهند دید. پس عراق در این پازلی که در منطقه است، ما نه فقط رصد می‌کنیم، جلوی شیطنت‌های آمریکا را باید بگیریم. همین طور که در یمن اتفاق می‌افتد. شاید بگوییم به ما چه ربطی دارد؟ اولین جواب منطقی من، منافع ملی و امنیت ملی است. می‌خواهم بگویم اگر این نوع تجاوزگری‌ها موفق شد، تبدیل می‌شود به رویه. امروز دیگر دنیا صاحب ندارد که شورای امنیت سازمان ملل دو ماموریت داشت، صلح و امنیت، الان می‌بینید دنیا دنیای آتش و فتنه است. چرا جمهوری اسلامی نمی‌گذارد این‌ها موفق شوند؟ که تبدیل به رویه نشود. اگر رویه شد، دیگر هر قدرتی، هر وقت خواست به هر کشوری تجاوز کند، تجاوز می‌کند. اما اگر شما شاخ این‌ها را شکاندید، همین کاری که ملت ایران کرد، با پرچم‌هایی که دارند تکان می‌دهند، رزمنده هاش دارند می‌جنگند، در مرز دارند کنترل می‌کنند، دیپلماسی را دارند فعال می‌کنند، رهبری ما این گونه پیام می‌دهد که اگر این بار حمله کرد از جغرافیای منطقه عبور خواهیم کرد که جلوی این نوع تجاوزگری‌ها و توطئه گری‌ها گرفته شود و تبدیل به رویه علیه ملت‌ها نشود. این بزرگ‌ترین خدمتی است که امروز ملت مبعوث ما به جهان بشریت می‌کند.

سوال: به نظر می‌رسد در ماجرای یمن یک مقدار شرایط متفاوت است.

کاظمی قمی: و ما ادراک یمن. ۱۱ سال پیش به یمن تجاوز شد، در قالب ائتلاف ۳۰ کشور. آمریکایی‌ها بودند، صهیونیست‌ها بودند، بریتانیای کبیر بود، یعنی ائتلاف به ظاهر عبری و عربی و غربی شکل دادند. گفتند دو هفته نظام را از بین می‌بریم، ۱۱ سال شد. امروز حاکمیت ملی شکل گرفته، از یک طرف، مقاومتی شکل گرفته برای اولا دفاع از خودش دوم دفاع از مظلوم و سوم در برابر تجاوزگر دارد چکار می‌کند؟ دفاع می‌کند. امروز باب المندب در کنترل یمنی‌ها قرار گرفت، شما دیدید در طول این دو هفته اخیر این ۲۰ روز اخیر، تمام قوا را جمع کردند.

نگران تهدیدات اسرائیل از سرزمین سوریه هستند. ترکیه می‌بیند امروز، نه این که الان آمده در منطقه جبل الشیخ مثلا دیگر می‌گوید سرزمین من است. در جنوب اسرائیل در منطقه سویدا و درعا حضور پیدا می‌کند. گشتی‌های اسرائیل تا ۸۰ کیلومتری دبس دارند می‌آیند. در مناطق ضاحیه در حاشیه شهر دمشق مثلا هفت کیلومتری منطقه مثلا جوبر، کنیسه باز فعال شود و یهودی‌ها برگردند و تعرض کنند به اهالی آن جا، آن‌ها کی‌ها هستند؟ برادران اهل سنت‌اند، نه علوی‌ها و دیگران. روز اولی که نظام آقای اسد ساقط شد، اولین کاری که اسرائیل انجام داد چی بود؟ بمباران تمام مراکز دفاعی، حد ندارد و الان تسلیح می‌کند قومیت‌ها و جریانات را و این برای دمشق بزرگ‌ترین چالش خواهد شد. به همین خاطر هم شما نگاه کنید شهر‌های مهمی از درعا بگیرید در جنوب تا عزه و حماه و حمس حرکت‌های مردمی اعتراضی از اشغالگری و تجاوزات اسرائیل در اعتراض به حکومتی که الان است، که چرا کاری نمی‌کنید.

این‌ها چی را نشان می‌دهد؟ آن چه که جمهوری اسلامی، آن چه مقاومتی که در منطقه داشت کارش را انجام می‌داد و این الحمدالله رو به رشد هم هست. این درست بود؛ در چارچوب مسائل و منافع ملی ملت‌ها بود و الحمدالله آن چه که من در این فضای جنگی می‌بینم و امروز حقیقتا آمریکایی‌ها با این که عده و عده نظامی شان را بیشتر کردند، محاصره اقتصادی، روانی، جنگ شناختی و همه این هاست، اما دچار استیصال شدند. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید ما ژانویه وقت داریم، یعنی من بخواهم جنگ راه بیاندازم، جنگ پرشدت تا ژانویه است و هزینه اش را هم دارم. آمریکا به کجا رسیده که چگونه برآورد می‌کند، حالا چرا می‌گوید تا ژانویه؟ به خاطر این که تا ژانویه کنگره، سنا، مجلس ملی اش تغییر می‌کند، در نتیجه خود این باز می‌بینید برای کشور‌های منطقه نگرانی دارد ایجاد می‌کند، یعنی چی؟ یعنی آمریکا از ژانویه به بعد باز این شرایط را هم نخواهد داشت، درگیر خودش و درگیر داخلی خودش می‌شود.

پیام این است که ملت‌های منطقه، کشور‌های همسایه، ایران با تمدن هفت هزارساله اش، ایرانی که در طول این مدت در هر نوع تجاوزگری باید پاسخ داد، مردمش ملتی مقاوم و متدین هستند. روحیه تجاوز در ملت ایران نیست، روحیه دفاع شرافتمندانه است و ایستاده و امروز شرایطی را به وجود داده که نشان داد آمریکا و صهیون و دنیای لیبرال دموکراسی دروغین غرب دیگر این‌ها تضمین کننده امنیت نیستند، به این کشور می‌شود توجه کرد. شکل گیری ترتیبات جدید منطقه‌ای چه در بعد دفاع، امنیت و توسعه، این‌ها موضوعاتی است در منطقه ما که از دل این جنگ و مقاومت ملت ایران دارد درمی آید و مقاومت ملت‌های منطقه. این‌ها به این سمت باید روی بیاورند و مسئله دوم شکل گیری قطب بندی‌های جدیدی است که در دنیا دارد شکل می‌گیرد. واقعا آمریکایی‌ها در مسئله روسیه را دیدید، در مسئله چین را دیدید. حرکتی که الان روسیه و چین نشان می‌دهند نسبت به جمهوری اسلامی ایران، آن‌ها هم متوجه مسئله می‌شوند. ما خط مقدم بودیم برای این‌ها، در همه معادله‌ها، سازمان‌های جدید که می‌خواهد شکل بگیرد، اقتصادی و امنیتی هرچه که می‌خواهد باشد، امروز جمهوری اسلامی به عنوان مجموعه‌ای که از آن می‌توانند استفاده کنند. دیدید در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی عزیز ورود ما به شانگهای، به بریکس، برای چی اتفاق افتاد؟ به خاطر این که نقش سازنده ایران را دارند. مقاومتی که ملت نشان داد، عقب نشینی‌هایی که دشمن کرد با همه برآورد‌های غلط خودش و ان‌شاءالله شرایط جدیدی به وجود می‌آید و الان کشور‌های منطقه این پیام را دارند می‌گیرند که باید اتکا کرد به ساختار‌های داخلی و منطقه‌ای خودمان، جمهوری اسلامی هم که دست برادری خودش در وسط این جنگ دراز می‌کند.

سوال: اگر نکته‌ای باقی مانده است، بفرمایید؟

کاظمی قمی: آن‌چه که در کلام آخر باید بگویم، این ملت مبعوث شده، این ضمیر و وجدان من است که می‌گویم. این شعار نیست، در دفاع از سرزمین خود، در دفاع از این نظام مقدس، واقعیتی است که این مبعوث شدن، رسالت الهی است برای تغییر مدیریت جهانی. این نیست که ما فقط از سرزمین خودمان دفاع می‌کنیم. این مقاومت، رسالت الهی است برای تغییر مدیریتی که در نظام جدید جهان می‌خواهد شکل بگیرد و جنگ سرنوشت است، هویت است، جنگ تمدنی است، ملت ما در این فضا امروز حرکت می‌کند و ملت‌های منطقه که برآمده از این حرکت و مقاومت ملت ایران هستند.