به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "علی‌اصغر غلامزاده" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و مأموران تجسس کلانتری ۱۱ دستغیب با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی سارق سابقه‌دار شدند و وی را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم در جریان تحقیقات پلیسی به چهار فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد که با اقدامات مأموران، تمامی سرقت‌ها کشف شد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به زندان منتقل شد.