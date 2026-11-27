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از بانوان کارآفرین آذربایجان شرقی در اتاق اصناف تبریز تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،آیدین نیک گهر رئیس اتاق اصناف تبریز در مراسم تجلیل از بانوان کارآفرین آذربایجان شرقی گفت:اتاق اصناف تبریز تمام تلاش خود را برای فروش تولیدات بانوان کارآفرین به کار خواهد بست چرا که میتواند در توسعه تولید و شکوفایی استان و افزایش انگیزه آنها تاثیر گذار باشد.
صابر پرنیان مدیر کل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی بانوان در استانی که با روح صنعتی و اقتصادی عجین شده ارزشمند است گفت:۶۰۰ مجوز فعالیت واحدهای تولیدی در زمان جنگ تحمیلی صادر شد.
رضا صدیقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هم گفت:مجلس برای حمایت از کارآفرینان به ویژه بانوان با تمام توان پیگیر است.
علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز گفت:هر ملتی موفق شده نخبگان آن جامعه پیشرو در عرصه بودهاند و بانوان نخبه و کارآفرین ما هم در توسعه کشورمان نقش بسزایی دارند.