به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،آیدین نیک گهر رئیس اتاق اصناف تبریز در مراسم تجلیل از بانوان کارآفرین آذربایجان شرقی گفت:اتاق اصناف تبریز تمام تلاش خود را برای فروش تولیدات بانوان کارآفرین به کار خواهد بست چرا که می‌تواند در توسعه تولید و شکوفایی استان و افزایش انگیزه آنها تاثیر گذار باشد.

صابر پرنیان مدیر کل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی بانوان در استانی که با روح صنعتی و اقتصادی عجین شده ارزشمند است گفت:۶۰۰ مجوز فعالیت واحد‌های تولیدی در زمان جنگ تحمیلی صادر شد.

رضا صدیقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هم گفت:مجلس برای حمایت از کارآفرینان به ویژه بانوان با تمام توان پیگیر است.

علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز گفت:هر ملتی موفق شده نخبگان آن جامعه پیشرو در عرصه بوده‌اند و بانوان نخبه و کارآفرین ما هم در توسعه کشورمان نقش بسزایی دارند.