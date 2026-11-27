استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در توسعه محلات گفت:ارزش تجربه‌های موفق محله‌محور در میزان مشارکت مردم، ابتکار و خلاقیت و توانایی فعال‌سازی استعداد‌های بالقوه جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه نخستین تبیین رویداد تجارب موفق شورا‌های پیشرفت محله در آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت رویکرد محله‌محوری در شرایط کنونی کشور اظهار کرد:محله‌محوری حرکتی نوآورانه در برابر روند‌های غالب جهانی است که با تکیه بر اصالت جمعی، روحیه همبستگی و ظرفیت‌های درون جامعه، زمینه پیشرفت و حل مسائل محلی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه همزمان به پیوند‌های اجتماعی و حریم خصوصی افراد افزود: یکی از الزامات اصلی فعالیت‌های محله‌محور، دسترسی به اطلاعات دقیق و شناخت واقعی از جامعه محلی است چرا که حکمرانی داده‌محور و مبتنی بر اطلاعات زمینه تصمیم‌گیری موثر و هدفمند را فراهم می‌کند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌های اجتماعی در محلات ناشناخته باقی مانده است گفت:در بسیاری از موارد افراد شاخص و شناخته‌ شده در معرض توجه قرار می‌گیرند، اما افرادی نیز در لایه‌های پنهان جامعه حضور دارند که نه نیازهایشان شناسایی شده و نه استعداد‌ها و توانمندی‌هایشان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به طرح محله‌محوری مورد تاکید رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این طرح ضمن بهره‌گیری از الگو‌های اصیل و سنتی جامعه، به دنبال استفاده از ظرفیت‌های گذشته برای حرکت به سوی آینده است. چنین الگویی در شرایط عادی نیز ارزشمند است، اما در شرایط بحرانی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های خارجی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: اتکا به مردم و ظرفیت‌های محلی در شرایط کنونی اهمیت مضاعفی دارد.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌های محلی در پیشرفت محلات اظهار کرد: رسانه‌های محلی به دلیل ایجاد مجاورت ذهنی با مسائل روزمره مردم، تاثیرگذاری بیشتری در جلب توجه و مشارکت شهروندان دارند.

سرمست افزود: برای ساکنان یک محله، اطلاع از مسائل و اتفاقات همان منطقه، به‌مراتب معنادارتر از اخبار مناطق دوردست است از این‌رو رسانه‌های محلی می‌توانند با انعکاس نیاز‌ها و ظرفیت‌های محلات، زمینه شکل‌گیری ارتباط موثر میان مردم و برنامه‌های توسعه را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه اجرای موفق طرح محله‌محوری نیازمند نیازسنجی دقیق است گفت: باید مشخص شود مردم هر محله چه مسائلی را دغدغه واقعی خود می‌دانند و چگونه می‌توان این مسائل را به موضوعی مشترک و قابل مشارکت تبدیل کرد.

وی ادامه داد: محله‌محوری از جایی آغاز می‌شود که هر فرد به جای تمرکز بر وظایف دیگران، ظرفیت و توانایی خود را برای حل مسائل جامعه شناسایی کند. این رویکرد می‌تواند افراد را به عمل‌گرایی و مشارکت موثر در رفع آسیب‌های اجتماعی و مشکلات محلی هدایت کند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها گفت: برخی مسائل در حوزه وظایف دولت قرار دارند، اما بسیاری از اقدامات را تشکل‌های داوطلب، مساجد، خانه‌های بهداشت و نهاد‌های محلی می‌توانند انجام دهند؛ اقداماتی که گاه دولت‌ها در طول سالیان متمادی نیز قادر به انجام آن نبوده‌اند.

سرمست با اشاره به اهمیت احساس تعلق افراد به خانواده، محله، شهر و جامعه اظهار کرد: باید انسان‌هایی را شناسایی کنیم که فراتر از منافع شخصی خود می‌اندیشند و برای دیگران، خانواده و جامعه نیز احساس مسئولیت دارند.

سرمست با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت افراد خارج از شهرستان‌ها اظهار کرد: بسیاری از افراد به دلایل مختلف از محل زندگی خود مهاجرت کرده‌اند، اما همچنان به زادگاه و شهرستان خود تعلق خاطر دارند و می‌توانند در مسیر توسعه آن نقش‌آفرینی کنند.

سرمست با تاکید بر ضرورت ثبت و انتقال تجربه‌های موفق محله‌محور گفت: هر تجربه‌ای که بتواند با ابتکار، خلاقیت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردم، الگویی قابل تعمیم برای سایر مناطق ارائه کند باید شناسایی و ثبت شود.

وی افزود: در ارزیابی تجربه‌های موفق، میزان جذب اعتبارات دولتی ملاک نیست، بلکه باید میزان مشارکت مردم و توانایی فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

سرمست با تاکید بر نقش فرمانداران در شکوفایی استعداد‌های محلی گفت: در تمامی شهرستان‌های استان ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که باید با شناسایی، حمایت و هدایت صحیح، زمینه بروز و اثرگذاری آنها را فراهم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، با استقبال از ایده‌های مطرح‌ شده در حوزه توسعه استان، بر ضرورت بررسی علمی و کارشناسی طرح‌های نوآورانه تاکید کرد و گفت: ایده‌های ارزشمند باید با مشارکت دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران، از مرحله پیشنهاد به مرحله اجرا و تحقق برسند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مدنی اظهار کرد: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و علمی استان، زمینه تبدیل ایده‌های نوآورانه به اقدامات عملی و الگویی قابل ارائه در سطح ملی فراهم شود.

نورمحمدی عضو حقیقی شورای عالی جوان و نوجوان کشور نیز در این نشست با اشاره به شرایط کنونی محله‌محوری را یکی از راهکارهای موثر برای عبور از مشکلات و تقویت امید در جامعه دانست.

نورمحمدی افزود:محله‌محوری در عرصه‌های مختلف اجتماعی اهمیت دارد و می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی مسیر حل بسیاری از مسائل را هموار کند.

وی از تربیت ۱۵ هزار همیار محله‌محوری در سطح کشور خبر داد و این اقدام را گامی برای تقویت مشارکت مردمی و گسترش این رویکرد عنوان کرد.

گفتنی است در این نشست اعضای حاضر دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نکته‌نظرات خود را درباره ابعاد مختلف محله‌محوری، راهکارهای تقویت مشارکت مردمی و چگونگی اجرای موثر این طرح مطرح کردند و بر ضرورت هم‌افزایی و پیگیری عملی پیشنهادها تاکید کردند.