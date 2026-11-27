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بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری دانشگاه تهران، زلزلهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین، حوالی كلاته خيج در مرز استانهای سمنان و گلستان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش مقدماتی زمینلرزه به این شرح است:
محل وقوع: مرز استانهای گلستان و سمنان ـ حوالی کلاته خیج
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۹/۰۵، ۲۳:۳۹:۴۰
طول جغرافیایی: ۵۵.۲۸
عرض جغرافیایی: ۳۶.۸۴
عمق زمینلرزه: ۸ کیلومتر
نزدیکترین شهرها:
۱۸ کیلومتری کلاته خیج (سمنان)
۲۳ کیلومتری رامیان (گلستان)
۲۶ کیلومتری نوده خاندوز (گلستان)
نزدیکترین مراکز استان:
۷۴ کیلومتری گرگان
۱۹۵ کیلومتری بجنورد