بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری دانشگاه تهران، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین، حوالی كلاته خيج در مرز استان‌های سمنان و گلستان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش مقدماتی زمین‌‌لرزه به این شرح است:

محل وقوع: مرز استان‌های گلستان و سمنان ـ حوالی کلاته خیج

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۹/۰۵، ۲۳:۳۹:۴۰

طول جغرافیایی: ۵۵.۲۸

عرض جغرافیایی: ۳۶.۸۴

عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۸ کیلومتری کلاته خیج (سمنان)

۲۳ کیلومتری رامیان (گلستان)

۲۶ کیلومتری نوده خاندوز (گلستان)

نزدیکترین مراکز استان:

۷۴ کیلومتری گرگان

۱۹۵ کیلومتری بجنورد