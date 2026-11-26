کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی گفت: از امروز تا بامداد جمعه در نیمه شمالی استان، بارش‌های پراکنده باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش باران و برف دور از انتظار نیست.

محمد غیوری‌خواه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: طبق تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، طی امروز و فردا برای نقاط بادخیز استان به‌ویژه نوار شرقی گاهی وزش باد نسبتا شدید همراه با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش بینی می شود.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا هوای به نسبت خنک پاییزی حاکم است که در ساعات شب و اوایل صبح در نقاط سردسیر و کوهستانی به‌ویژه در نیمه شمالی استان منجر به تشکیل مه و کاهش میدان دید می شود.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی با بیان این که از روز شنبه دما افزایش می یابد، ادامه داد: از امروز تا بامداد جمعه در نیمه شمالی استان، بارش‌های پراکنده باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش باران و برف دور از انتظار نیست.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۱۶ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۸ درجه سانتیگراد می‌رسد.

غیوری‌خواه افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۴ تا ۱۵ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.