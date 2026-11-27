معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت از محاسبه عواید حاصل از ماندگاری وجوه متقاضیان باقی‌مانده حج تمتع ۱۴۰۵ خبرداد و گفت: با پیگیری و هماهنگی سازمان با بانک ملی، عواید مالی وجوه این افراد که به حج مشرف نشدند، متناسب با مدت زمان ماندگاری آن برآورد شده است و به حساب مشمولان واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا محمدی با شرح روند اجرایی و مالی حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار داشت: در پی وضع ناشی از جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ناشی از تحریم در انتقال به‌موقع ارز به عربستان، سهمیه حج تمتع از ۸۵ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر کاهش یافت. بر همین اساس، کاروان‌های جدید تشکیل و متقاضیانی که در شرایط اعلام شده آمادگی تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ را داشتند، در این کاروان‌ها ثبت نام و اعزام شدند و حدود ۵۳ هزار نفر به حج مشرف نشدند.

محمدی تصریح کرد: از مجموع حدود ۵۳ هزار نفر، همه عزیزان وجوه خود را با هماهنگی بانک عامل (بانک ملی) دریافت کرده‌اند؛ در این میان، برخی افراد، سند حج تمتع خود را پایدار نکرده‌اند که باید با مراجعه به شعب بانک ملی برای پایداری و دریافت سند حج خود اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت در ادامه از محاسبه عواید مالی وجوه متقاضیان جامانده از حج ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با هماهنگی و همکاری بانک ملی به‌عنوان بانک عامل و بر اساس مدت زمان ماندگاری وجوه هر فرد، عواید حاصل از آن محاسبه شده است. مبالغ این عواید، متناسب با مدت زمان باقی‌ماندن وجوه هر فرد متفاوت است که بر همین اساس، مبلغ حساب شده برای هر یک از مشمولان واریز می‌شود.

او، همچنین با توجه به معدود افرادی که به علت وجود اشکال در شماره شبای بانکی خود تاکنون وجوه خود را دریافت نکرده‌اند، اظهار داشت: این افراد لازم است با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir برای اصلاح شماره شبای بانکی خود اقدام کنند تا پس از ثبت و تأیید اطلاعات، مبالغ مربوط به آنان نیز واریز شود.

محمدی با اشاره به ماهیت غیر انتفاعی سازمان حج و زیارت، تأکید کرد: این سازمان، هیچ‌گونه سود یا منفعتی از محل وجوه زائران دریافت نمی‌کند و وجوه پرداختی نیز متعلق به خود متقاضیان است. سازمان در این فرایند، فقط نقش وکیل زائران را بر عهده داشته و هماهنگی‌های لازم با بانک عامل را انجام داده است.