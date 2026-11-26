غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، از نمایشگاه‌های بین‌المللی کشاورزی و دام و طیور تبریز بازدید کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌های ۶۰ واحد تولیدی از ۱۳ استان کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی از بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده‌ها، تجهیزات آبیاری و صنایع وابسته و بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور، آبزیان، دارو‌های دامپزشکی و صنایع وابسته بازدید کرد.

در جریان این بازدید وزیر جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجان‌شرقی با حضور در غرفه‌های مختلف نمایشگاه، از نزدیک در جریان تازه‌ترین محصولات، تجهیزات، فناوری‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، دامپروری، طیور و صنایع وابسته قرار گرفت و با فعالان و تولیدکنندگان حاضر در این رویداد گفتگو کرد.

این دو نمایشگاه با حضور ۶۰ واحد تولیدی از ۱۳ استان کشور، ظرفیت‌های بخش کشاورزی و دامپروری در حوزه تولید ماشین‌آلات، تجهیزات، نهاده‌ها، فناوری‌های نوین، خدمات و محصولات تخصصی را به نمایش گذاشته‌اند و بستری برای تعامل میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، متخصصان و دست‌اندرکاران زنجیره تولید فراهم کرده‌اند.

بازدید وزیر جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجان‌شرقی از این رویدادها، در راستای آشنایی با ظرفیت‌های صنعت کشاورزی و دامپروری، بررسی دستاورد‌های تولیدکنندگان و تقویت ارتباط میان بخش‌های مختلف تولید، فناوری و سرمایه‌گذاری انجام شد.

دو نمایشگاه تخصصی کشاورزی و دامپروری از سوم تا ششم آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز برگزار می‌شوند.