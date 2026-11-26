مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبه‌های حمایتی دولت، خواستار تسریع در رفع مشکلات مالیاتی، گمرکی و بانکی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد کیش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست هم‌اندیشی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کیش، با قدردانی از همراهی مردم جزیره و فعالان اقتصادی، گفت: مردم کیش و مناطق جنوبی کشور در ماه‌های اخیر با اتکا به توان و منابع خود، مقاومت و تاب‌آوری قابل توجهی نشان داده‌اند و اکنون بیش از گذشته به حمایت و همراهی دولت نیاز دارند.

او حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در کیش را نشانه توجه به مسائل این منطقه دانست و افزود: انتظار داریم مصوبات حمایتی دولت در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی، در دوره گذار به‌طور کامل اجرا شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع اقتصادی، افزود: بخشی از مسائل از طریق مصوبه های شورای تأمین و پیگیری در ستاد تسهیل دنبال شده و تلاش می‌کنیم با همراهی مسئولان ملی، سایر مشکلات نیز برطرف شود.

کبیری با اشاره به موضوع مصوبه واردات کالا و تأکید بر ضرورت اجرای صحیح آن گفت: انتظار داریم دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه گمرک، با حمایت و هماهنگی بیشتر زمینه اجرای کامل مصوبه های دولت را فراهم کنند.

او مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی را از دیگر موضوع های نیازمند پیگیری دانست و خواستار تعامل و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع این موانع شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر شفافیت در بیان مشکلات افزود: کمبود‌ها و مسائل موجود را پنهان نمی‌کنیم و با صداقت درباره مشکلات مردم و فعالان اقتصادی سخن می‌گوییم. مجموعه سازمان نیز با تمام ظرفیت برای پیگیری و رفع این مسائل تلاش می‌کند.

کبیری از همراهی مردم کیش و فعالان اقتصادی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت و پیگیری مستمر مسئولان، مشکلات موجود کاهش یابد و مسیر فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در جزیره هموارتر شود.