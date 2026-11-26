سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، از برخورد یک اتوبوس درون‌شهری با تأسیسات برق فشار قوی در خیابان خاکزادی، بلوار عبادی این شهر با سه مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سراتشیار معین رضا فرخنده افزود: این حادثه حدود ساعت ۲۰ امشب پنجشنبه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله خودروهای پیشگیری و امداد و نجات به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های اولیه و اظهارات افراد حاضر در محل، اتوبوس وارد پیاده‌رو شده و با تأسیسات شهری و خودروهای پارک‌شده برخورد کرده و پس از طی مسافتی متوقف شده است.

سخنگوی آتش نشانی مشهد گفت: در اثر برخورد این اتوبوس، سه خودرو سواری پارک شده، تعدادی از درختان و فضای سبز شهری آسیب دیده و دو نوجوان دچار مصدومیت هایی شده که به مراکز درمانی منتقل شده اند.

وی افزود: در زمان وقوع حادثه، اتوبوس مسافر نداشت و تنها راننده اتوبوس مصدوم شد که توسط همکاران گروه امداد و نجات به بیرون منتقل و تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ داده شد.

فرخنده ادامه داد: به دلیل جدا شدن سیم‌های برق فشار قوی و آسیب به پست برق، بخشی از برق منطقه قطع شده است.

وی گفت: عوامل راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و شرکت برق در محل حاضر هستند، محل حادثه کاملاً ایمن است و عملیات رفع نقص در حال انجام است.