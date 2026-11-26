استاندار ایلام در آئین افتتاح مدیریت امور گمرکی و مرکز شماره‌گذاری منطقه آزاد مهران، با تأکید بر اینکه این منطقه نباید صرفاً به محل مبادله کالا محدود بماند، گفت: منطقه آزاد مهران باید به کانون تولید، تجارت و اشتغال مولد تبدیل شود.

منطقه آزاد مهران باید به کانون تولید و اشتغال تبدیل شود

منطقه آزاد مهران باید به کانون تولید و اشتغال تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی اظهار کرد: تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کاهش پیچیدگی‌های اداری و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد، زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم می‌کند و می‌تواند به ایجاد اشتغال مولد و کاهش بیکاری کمک کند. وی اضافه کرد: همچنین تنوع‌بخشی به درآمد‌های استان و کاهش وابستگی به بودجه دولتی؛ از دیگر دستاورد‌های مورد انتظار فعالیت در این منطقه است.

استاندار ایلام با اشاره به موقعیت جغرافیایی مهران گفت: این منطقه به‌واسطه همجواری با عراق و دسترسی به بازار‌های منطقه، ظرفیت تبدیل‌شدن به دالانی بین‌المللی و بستری برای تسهیل تجارت مرزی را دارد.

وی تشریح کرد: ایجاد انبارها، مراکز ذخیره‌سازی، خدمات پشتیبانی و پس از فروش کالا نیز می‌تواند به رونق فعالیت بازرگانان کمک کند.

کرمی با بیان این‌که توسعه استان بر محور‌های مرز، کشاورزی و گردشگری دنبال می‌شود، تأکید کرد: منطقه آزاد مهران نباید صرفاً به محلی برای مبادله کالا محدود بماند؛ بلکه باید زمینه‌ساز تولید، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد.

وی با اشاره به روابط استان ایلام با استان‌های همجوار عراق؛ از برگزاری نشست‌هایی با مقام‌های استانی این کشور در چارچوب تقویت دیپلماسی مرزی خبر داد و گفت: اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه فراهم کرده است.

استاندار ایلام مرز مهران را نزدیک‌ترین مسیر زمینی به عتبات عالیات خواند و افزود: سالانه حدود هشت میلیون زائر از این مرز تردد می‌کنند و در روز‌های عادی نیز روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار زائر از مرز مهران عبور می‌کنند؛ مرزی که از ظرفیت صادراتی قابل توجهی نیز برخوردار است؛ بنابراین توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد می‌تواند زمینه بهره‌برداری بیشتر از این فرصت را فراهم کند.

کرمی از تفاهم با مجموعه پترول برای تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز استان خبر داد و گفت: ایلام در حوزه تولید نفت و گاز و همچنین تولید محصولات کشاورزی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. وی تصریح کرد: در برخی محصولات؛ از جمله گندم، کلزا و تولید گوشت، میزان تولید استان از نیاز داخلی آن فراتر می‌رود و این توانمندی باید در خدمت صادرات و اقتصاد ملی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به صدور مجوز برای فعالیت مرز‌های چیلات و چنگوله، ادامه داد: با تکمیل زیرساخت‌های مرزی و فعال‌شدن گذرگاه‌های تجاری و زیارتی؛ سهم ایلام در ترانزیت و تجارت کشور افزایش خواهد یافت.

استاندار ایلام در ادامه، پلاک‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد را از اقدامات آغازین این مجموعه برشمرد و گفت: با هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های مسئول؛ درباره محدوده تردد این خودرو‌ها در استان تصمیم‌گیری خواهد شد. وی از همکاری مجموعه‌های انتظامی، امنیتی، قضایی و سایر دستگاه‌های استان در فراهم‌کردن مقدمات این اقدام قدردانی کرد.

در این آئین، مدیریت امور گمرکی و مرکز شماره‌گذاری منطقه آزاد مهران افتتاح شد، از پلاک‌های اختصاصی این منطقه رونمایی به‌عمل آمد و عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران آغاز شد.