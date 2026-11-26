دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تقویت نقش بخش خصوصی، اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری را از الزامات توسعه مناطق آزاد دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین فروزان در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کیش که با موضوع بررسی چالش‌ها و راهکار‌های توسعه برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در جایگاه و اختیارات مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد ماهیتی فرابخشی دارند و بسیاری از مسائل و مشکلات آنها با دستگاه‌های مختلف اجرایی در ارتباط است؛ از این رو، تضعیف جایگاه دبیرخانه و محدود شدن اختیارات مناطق آزاد، روند توسعه این مناطق را با چالش مواجه می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور افزود: اجرای این قانون و تفویض اختیارات پیش‌بینی‌شده به مدیران مناطق آزاد باید با جدیت دنبال شود.

فروزان، اعتماد به بخش خصوصی را از پیش‌شرط‌های اصلی رشد اقتصادی دانست و گفت: بدون حضور مؤثر بخش خصوصی، دستیابی به توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت مناطق آزاد بیشتر استفاده کرد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان ارشد دولت، بر حضور نمایندگان بخش خصوصی در این جلسات تأکید کرد و افزود: مسائل و موانع مناطق آزاد باید از زبان فعالان اقتصادی مطرح و با پیگیری مستمر به نتیجه برسد.

او با اشاره به برخی مشکلات سرمایه‌گذاران کیش، از جمله هزینه‌های بالای زندگی و خدمات، مسائل حوزه فرودگاهی، تمدید مجوز طرح‌های نیمه‌تمام و موانع تأمین ارز، گفت: این موضوعات در دستور پیگیری قرار دارد و باید متناسب با شرایط و آمار پیشرفت طرح‌ها برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

فروزان با اشاره به تخصیص حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هشت ماه گذشته، این اقدام را از نتایج پیگیری‌های انجام‌شده برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد.

او، اصلاح قوانین مناطق آزاد، کاهش بروکراسی اداری، شفافیت مقررات و جلوگیری از سرگردانی سرمایه‌گذاران را از مهم‌ترین الزامات جذب سرمایه دانست و افزود: مزیت اصلی مناطق آزاد باید در تسهیل فعالیت اقتصادی و رفع موانع اداری نمایان شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد بر ضرورت تشکیل کارگروه اجرایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و پیگیری مصوبات و پیشنهاد‌های این نشست تأکید کرد.

فروزان ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت، مدیران مناطق آزاد و فعالان اقتصادی، موانع موجود برطرف و زمینه برای رونق سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی مناطق آزاد فراهم شود.