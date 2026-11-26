مردم شهیدپرور آبادان و خرمشهر بار دیگر با حضور پرشور در میدان، همراه با کودکان و نوجوانان خود، ارزش‌های مقاومت و ایستادگی را نسل به نسل منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم شهید پرور عشایر غیور کارکنان و کارگران همراه با نسلی جوان از کودکان و نوجوانان تا نوزادانی که در آغوش دارند ار دیگر با پرچم‌های ایران اسلامی به میدان خیابان آمدند تا با فری یاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میراث مقاومت را برای فرزندانشان به یادگار بگذارند.

مردمی غیور و ولایتمدار که صد‌ها شب است با حضور در میدان ایستادگی و مقاومت ریاد می‌زنند جان فدای میهن اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند و تا نفس دارند پای فرامین حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای می‌مانند.