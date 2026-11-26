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آبادانیها بار دیگر پرشورتر از همیشه به میدان آمدند تا ارزشهای والای خود را نسل به نسل به کودکانی که دستشان را در دست دارند منتقل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم شهید پرور عشایر غیور کارکنان و کارگران همراه با نسلی جوان از کودکان و نوجوانان تا نوزادانی که در آغوش دارند ار دیگر با پرچمهای ایران اسلامی به میدان خیابان آمدند تا با فری یاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میراث مقاومت را برای فرزندانشان به یادگار بگذارند.
مردمی غیور و ولایتمدار که صدها شب است با حضور در میدان ایستادگی و مقاومت ریاد میزنند جان فدای میهن اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند و تا نفس دارند پای فرامین حضرت آیت الله مجتبی خامنهای میمانند.