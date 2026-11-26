به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی دکتر مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ در جریان سفر استانی به خراسان رضوی و در دیدار با سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی گلخانه‌ای، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و اقلیمی کشور، بر انجام مطالعات عمیق منطقه‌ای، بهره‌گیری از دانش و تجربه مشاوران داخلی و خارجی و حرکت به سمت الگو‌های نوین و افزایش بهره‌ور در بخش کشاورزی تأکید کرد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه الگوی توسعه در هر منطقه باید بر اساس ظرفیت‌های همان منطقه طراحی و اجرا شود، اظهار کرد: اقدامات توسعه‌ای در استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید با ظرفیت‌های موجود، شرایط اقلیمی، منابع و ویژگی‌های جغرافیایی آنها همخوانی داشته باشد و نمی‌توان برای همه مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت. برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است مطالعات منطقه‌ای به‌صورت عمیق و دقیق انجام شود و از دانش و تجربه متخصصان و مشاوران داخلی و خارجی نیز بهره گرفته شود.

رئیس‌جمهور آموزش را یکی از ارکان اساسی عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن دانست و گفت: اگر بتوانیم آموزش‌های نوین کشاورزی را متناسب با شرایط هر منطقه در اختیار کشاورزان قرار دهیم، می‌توانیم شاهد افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات و استفاده بهینه‌تر از منابع باشیم و در عین حال، الگوی مصرف انرژی در بخش کشاورزی را نیز اصلاح کنیم.

دکتر پزشکیان افزود: توسعه کشاورزی و اصلاح روش‌های تولید باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی هر منطقه انجام شود. زمانی می‌توانیم به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها دست پیدا کنیم که روش‌های تولید، نوع محصول، میزان مصرف منابع و فناوری مورد استفاده با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های همان منطقه متناسب باشد.

رئیس‌جمهور برخورداری هر منطقه و اقلیم از نقشه مشخص پیشرفت و توسعه را لازمه نگاه آینده‌نگر در برنامه‌ریزی کشور عنوان کرد و گفت: اگر نقشه پیشرفت و توسعه کشور به‌درستی طراحی و عملیاتی شود، تقسیم فعالیت‌ها و اقدامات بر اساس نیاز‌های کشور و ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی مناطق شفاف خواهد شد و هر منطقه می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های خود در فرآیند توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره توسعه نباید بدون شناخت دقیق ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شود، خاطرنشان کرد: باید بدانیم در هر منطقه چه منابع، ظرفیت‌ها و امکاناتی وجود دارد و بر اساس همین شناخت، مسیر توسعه را تعیین کنیم. این رویکرد می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و زمینه استفاده مؤثرتر از سرمایه‌گذاری‌ها و امکانات موجود را فراهم کند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی در اصلاح الگوی مصرف در همه بخش‌ها، حرکت به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است و باید این موضوع در برنامه‌های توسعه کشور به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر پزشکیان افزود: با استفاده از دانش و تخصص دانشگاهیان و ظرفیت‌های علمی کشور، به دنبال بومی‌سازی فناوری و تولید پنل‌های خورشیدی در داخل هستیم و باید از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها برای توسعه انرژی‌های پاک استفاده کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه به اصلاح الگوی مصرف انرژی در همه طرح‌های توسعه‌ای کشور گفت: در طراحی و اجرای طرح‌های پیشرفت و توسعه، باید موضوع مصرف انرژی و سوخت از ابتدا مورد توجه قرار گیرد و طرح‌ها به گونه‌ای اجرا شوند که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید، کمترین میزان مصرف انرژی و منابع را داشته باشند.

در این دیدار همچنین گزارشی از روند و فرآیند کشت بر بستر هیدروپونیک (بدون خاک) و برنامه‌های توسعه گلخانه‌های روستایی به رئیس‌جمهور ارائه شد و ظرفیت‌ها و چشم‌انداز توسعه این شیوه‌های نوین تولید در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.