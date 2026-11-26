آیت الله مکارم شیرازی ضمن قدردانی و حمایت از رسانه ملی گفت: این رسانه با استفاده از ظرفیت‌های خود از طریق تشویق، فرهنگ‌سازی و برنامه‌سازی مناسب، جوانان را به ازدواج، اشتغال و فعالیت‌های سازنده اجتماعی ترغیب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما با تأکید بر ضرورت رسیدگی جدی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، خواستار اتخاذ تدابیر عملی از سوی دولت برای مهار گرانی، کنترل بازار ارز، ساماندهی وضعیت مسکن و حمایت از جوانان شده و تصریح کرد: مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف راه‌حل دارد و مسئولان باید با بررسی دقیق مسائل، برای رفع آنها اقدام کنند.

قدردانی از رسانه ملی در دوره اخیر مدیریت صداوسیما

وی ضمن قدردانی از زحمات رسانه ملی در دوره اخیر، این موضوع را نشانه تلاش آن سازمان دانسته و بر ضرورت تداوم این مسیر و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی برای حل مسائل و مشکلات کشور تأکید کرد.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه، نخستین مسئله مهم کشور را مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عنوان کرد و گفت: مردم با مشکل جدی اقتصادی مواجه هستند و قیمت‌ها به‌صورت سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، فشار بیشتری بر زندگی آنان وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه در مسئله گرانی باید دو موضوع اساسی، یعنی شناسایی عوامل افزایش قیمت‌ها و یافتن راهکار‌های عملی برای مقابله با آن، مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: عوامل گرانی تا حدودی مشخص است، اما راه‌حل آن به‌روشنی معلوم نیست و باید بررسی شود که چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا این افزایش قیمت‌های بی‌حساب از زندگی مردم دست بردارد.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود، نوسانات نرخ ارز را از دیگر مسائل مهم اقتصادی دانسته و اظهار داشت: گرچه مسئله دلار به عوامل مختلفی وابسته است و همه ابعاد آن در اختیار ما نیست، اما این‌گونه نیست که هیچ توانایی برای دخالت و مدیریت آن وجود نداشته باشد. باید بررسی شود چه عواملی موجب بالا و پایین رفتن نرخ دلار می‌شوند و چگونه می‌توان این بازار را مدیریت کرد.

وی در ادامه با اشاره به مسئله حجاب اظهار داشت: باید حل این مسئله از ادارات و دستگاه‌های دولتی آغاز شود.

وی با ابراز نگرانی از افزایش بی‌حجابی و گسترش آن، افزود: متأسفانه این وضعیت رو به افزایش است و حتی در مواردی که تذکری داده می‌شود، برخی افراد به‌جای پذیرش تذکر، موضوع را به آزادی ارتباط می‌دهند.

استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای حل مشکلات جوانان پای کار انقلاب

ایشان با اشاره به مشکلات جوانان در زمینه ازدواج افزود: دولت می‌تواند در حد توان خود به جوانان کمک کند و زمینه اشتغال و تشکیل خانواده را برای آنان فراهم آورد و رسانه ملی هم باید از طریق تشویق، فرهنگ‌سازی و برنامه‌سازی مناسب، جوانان را به ازدواج، اشتغال و فعالیت‌های سازنده اجتماعی ترغیب و راهکارهای حل مشکلات آنان را ارائه کند.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حضور جوانان در تجمعات شبانه، با وجود سختی‌های زندگی و مشکلات معیشتی از مشارکت و حضور پرشور آنان قدردانی وگفت: جوانان پای کار انقلاب در این تجمعات به‌خوبی درخشیده‌اند و باید از آنان تشکر شود.

وی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه شهر مقدس قم، اظهار داشت: قم مرکز جهان تشیع است و تعلق آن تنها به ایران نیست، بلکه این شهر به تمام عالم تشیع تعلق دارد و دو مرکز مهم مذهبی در قم، یعنی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران، ظرفیت‌های فراوانی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی دارد