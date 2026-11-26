رئیس جمهور شامگاه پنجشنبه پس از انجام سفر سه‌روزه خود به خراسان رضوی، مشهد را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسعود پزشکیان در جریان سفر استانی خود به خراسان رضوی و در بدو ورود به مشهد پس از زیارت بارگاه منور رضوی، بر سر مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی حاضر شد و سپس با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت‌وگو کرد و در ادامه در شورای آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی شرکت کرد.

حضور در نشست‌هایی جداگانه با فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی، گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و سرمایه گزاران استان، بازدید از آرامگاه فردوسی و دیدار با شاعران و نویسندگان استان خراسان رضوی از دیگر برنامه‌هایی سفر سه‌روزه دکتر پزشکیان به مشهد بود.

افتتاح خط سوم قطار شهری مش دیدار با علما حوزه علمیه خراسان، نشست با فعالان فرهنگی و زیارت استان، شرکت در شورای برنامه‌ریزی خراسان رضوی و گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم و ارائه گزارشی از این سفر، پایان‌بخش حضور رئیس جمهور در مشهد بود.