مرحله نهایی رقابت‌های تکواندو و پاراتکواندو جایزه بزرگ در سال ۲۰۲۶، به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود

تکواندو و پاراتکواندو جایزه بزرگ / ۱۳ نماینده در مسیر کسب امتیاز‌های المپیکی و پارالمپیکی

تکواندو و پاراتکواندو جایزه بزرگ / ۱۳ نماینده در مسیر کسب امتیاز‌های المپیکی و پارالمپیکی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رویدادی مهم که با حضور شماری از قهرمانان المپیک، جهان و برترین تکواندوکاران رده بندی جهانی، فرصتی ارزشمند برای کسب مدال و افزایش امتیازات در مسیر بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به شمار می‌رود.

در این دوره، نمایندگان ایران در دو بخش تکواندو و پاراتکواندو حضور خواهند داشت. تیم ملی تکواندو با ۹ ورزشکار در رقابت‌های اصلی گرندپری به میدان می‌رود و تیم ملی پاراتکواندو نیز چهار نماینده در مرحله نهایی این مسابقات خواهد داشت.

مسابقات از ۶ تا ۸ آذر در کاخ هنر‌های رزمی ژاکسیلیک اوشکمپیروف شهر آستانه برگزار می‌شود. رقابت‌های پاراتکواندو جمعه ۶ آذر آغاز می‌شود و مسابقات اصلی جایزه بزرگ تکواندو شنبه و یکشنبه، ۷ و ۸ آذر، برگزار خواهد شد.

مرحله نهایی رقابت‌های جایزه بزرگ پاراتکواندو جمعه ششم آذرماه در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود. این مسابقات در ۱۰ وزن کلاس ورزشی K۴۴ برگزار خواهد شد و ورزشکاران برای کسب مدال و امتیازات ارزشمند رده بندی پارالمپیکی به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم ملی پاراتکواندو ایران با سه نماینده در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. امیرمحمد حقیقت‌شناس، زهرا رحیمی و مریم عبدالله‌پور ورزشکارانی هستند که جواز حضور در مرحله نهایی گرندپری را کسب کرده‌اند.

این سه ورزشکار در روز‌های منتهی به مسابقات، تمرینات آماده‌سازی خود را در شهر موجو کره جنوبی برگزار می‌کنند؛ جایی که برای حضور در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پاراتکواندو آماده شده‌اند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، ملی‌پوشان پس از پایان رقابت‌های جهانی، به‌صورت مستقیم راهی قزاقستان می‌شوند تا در مرحله نهایی جایزه بزرگ به میدان بروند.

مرحله نهایی رقابت‌های جایزه بزرگ تکواندو سال ۲۰۲۶ در روز‌های ۷ و ۸ آذر با حضور ۱۲۸ تکواندوکار در آستانه برگزار خواهد شد.

این مسابقات در هشت وزن المپیکی، شامل چهار وزن مردان و چهار وزن زنان، برگزار می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی فدراسیون جهانی تکواندو، آستانه میزبان این دوره از رقابت‌ها پس از برگزاری سه مرحله جایزه بزرگ در رم، موجو و پاریس است.

تیم ملی تکواندو ایران پس از دو دوره غیبت در مرحله نهایی این رقابت‌ها، با ۹ نماینده در قزاقستان حضور پیدا می‌کند. اهمیت این مسابقات تنها به کسب مدال محدود نیست؛ بلکه امتیازات آن می‌تواند نقش مهمی در بهبود جایگاه تکواندوکاران در رده بندی المپیکی داشته باشد.

از جمله چهره‌های شاخص حاضر در این مسابقات می‌توان به پارک ته‌جون و کیم یو‌جین، قهرمانان المپیک پاریس از کره جنوبی، آرین سلیمی قهرمان المپیک از ایران و ویتو دل‌آکویلا قهرمان المپیک توکیو از ایتالیا اشاره کرد.

همچنین ماریا کلارا پاچکو از برزیل، قهرمان جهان و برنده هر سه مرحله گرندپری فصل جاری در رم، موجو و پاریس، یکی از چهره‌های مطرح این رقابت‌ها خواهد بود.

برنامه مسابقات و مبارزات نمایندگان ایران

شنبه ۷ آذرماه؛ آغاز رقابت پنج ملی‌پوش ایران

در روز نخست مسابقات، مبارزات اوزان ۶۸- و ۸۰- کیلوگرم مردان و ۴۹-، ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان برگزار خواهد شد.

پنج نماینده ایران در این روز عبارت‌اند از:

مهدی حاجی‌موسایی؛ وزن ۶۸- کیلوگرم

رادین زینالی؛ وزن ۸۰- کیلوگرم

امیرسینا بختیاری؛ وزن ۸۰- کیلوگرم

ناهید کیانی؛ وزن ۵۷- کیلوگرم

حنا زرین‌کمر؛ وزن ۶۷+ کیلوگرم

اهمیت امتیازات گرندپری در مسیر المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۸

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مرحله نهایی جایزه بزرگ قزاقستان، امتیازات قابل توجه آن در رده بندی جهانی و المپیکی است.

این مسابقات در رده G۱۰ فدراسیون جهانی تکواندو قرار دارد و امتیازات آن به شرح زیر است:

مدال طلا ۱۰۰ امتیاز

مدال نقره ۶۰ امتیاز

مدال برنز ۳۶ امتیاز

این امتیازات برای رده بندی المپیکی تکواندو در مسیر کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس اهمیت دارند. در بخش پاراتکواندو نیز امتیازات مرحله نهایی جایزه بزرگ در رده بندی مربوط به مسیر پارالمپیک ۲۰۲۸ محاسبه می‌شود. بنابراین، حضور چهار نماینده ایران در این رویداد می‌تواند فرصتی مهم برای ارتقای جایگاه بین‌المللی آنها باشد.

مرحله نهایی جایزه بزرگ قزاقستان را می‌توان یکی از رویداد‌های مهم پایان فصل ۲۰۲۶ برای تکواندو ایران دانست؛ مسابقاتی که در آن ۹ تکواندوکار و چهار پاراتکواندوکار کشورمان برای کسب مدال و امتیازات ارزشمند رنکینگ به میدان می‌روند.