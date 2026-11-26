معاون رئیس‌جمهور در آئین افتتاح مدیریت امور گمرکی و مرکز شماره‌گذاری منطقه آزاد مهران، با تأکید بر بازنگری در نگاه به مرزها و تبدیل آنها به فرصت‌های واقعی اقتصادی، گفت: مهران باید به سکوی توسعه و تولید استان تبدیل شود.

مهران باید به سکوی توسعه و تولید ایلام تبدیل شود

مهران باید به سکوی توسعه و تولید ایلام تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های مرزی کشور اظهار کرد: در جهان رو به توسعه امروز؛ نیازمند بازنگری در نگاه به مرز‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌های واقعی اقتصادی هستیم و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک و توسعه زنجیره‌های تولید از راهکار‌های این مسیر است.

وی با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه اشتغال بومی تصریح کرد: اگرچه به‌کارگیری نیرو‌های بومی حق طبیعی مردم منطقه است؛ اما گستردگی مسائل اقتصادی ایلام نیازمند استقرار صنایع پیشران و پایدار است تا رفاه و اشتغال فراگیری را برای تمامی شهروندان استان به ارمغان آورد.

حسین‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در منطقه آزاد مهران؛ از جمله پلاک‌گذاری خودروها؛ بر لزوم پیگیری مسائل تخصصی در شورای برنامه‌ریزی استان تأکید کرد و افزود: گزارش این اقدامات و روند توسعه استان را شخصاً به رئیس‌جمهور ارائه خواهم داد؛ تا گام‌های مؤثری برای تحقق حقوق اساسی مردم ایلام برداشته شود.