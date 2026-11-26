به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دکتر پزشکیان امشب در آخرین بخش از برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی در گزارش تلویزیونی به مردم، افزود : بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، حدود ۷۶ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه عمومی دولت برای طرحهای استان پیش‌بینی شده است. همچنین حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی در نظر گرفته شده که مجموع منابع و تسهیلات مصوب را به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

وی در تشریح اهداف و دستاورد‌های سفر‌های استانی دولت، با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با گروه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، اظهار کرد: هدف اصلی از این سفرها، گفت‌و‌گو و مشورت با اصناف، دانشگاهیان، فعالان سیاسی، هنرمندان، تجار، تولیدکنندگان و کارآفرینان است. در حوزه فرهنگی نیز نشست‌هایی با طلاب، مدرسان و فعالان فرهنگی برگزار می‌شود و مسائل حوزه‌های دانشگاه، آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. رویکرد ما در این جلسات، بیش از آنکه سخنرانی باشد، شنیدن دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و انتقاد‌های مردم و فعالان هر حوزه است تا کاستی‌ها و اشکالات موجود را از زبان خود آنان بشناسیم و برای اصلاح آنها اقدام کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به نشست چندساعته با مدیران استان، تأکید کرد: یکی از محور‌های اصلی این گفت‌وگوها، ضرورت خدمتگزاری مدیران به مردم و اصلاح شیوه‌های مدیریتی است. مدیران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم از خدمات دستگاه‌ها رضایت داشته باشند و در مواردی که به دلیل محدودیت یا کمبود امکان ارائه خدمت وجود ندارد، موضوع را با احترام، صداقت و توضیح روشن با مردم در میان بگذارند و از آنان عذرخواهی کنند. همراهی مردم در شرایط دشوار پیش‌رو، به‌ویژه با توجه به آسیب‌هایی که در جریان جنگ و حمله به زیرساخت‌های کشور وارد شده، اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد کمبود‌ها و نارسایی‌ها، زمینه نارضایتی و اختلافات اجتماعی را فراهم و وحدت و انسجام داخلی را تضعیف کند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و مشارکت عمومی برای عبور از شرایط موجود، گفت: دولت در کنار اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت بسیج، انجمن‌ها، گروه‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی، آموزش‌وپرورش و بخش بهداشت و درمان برای گسترش مشارکت اجتماعی استفاده می‌کند. هدف آن است که با مدیریت مصرف بنزین، گازوئیل، برق و گاز، از اتلاف منابع جلوگیری و زمینه تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی فراهم شود؛ چراکه توقف تولید، افزایش کمبود‌ها و فشار بر معیشت مردم، از جمله پیامد‌هایی است که دشمن در پی تحمیل آن به کشور است.

رئیس‌جمهور با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های ارتباطی و تجاری کشور، اظهار داشت: دشمن با بستن مسیر‌های دریایی و هوایی و تلاش برای محدود کردن مسیر‌های زمینی از طریق کشور‌های همسایه، در پی افزایش فشار بر ایران است؛ اما باور ما این است که این تلاش‌ها به نتیجه نخواهد رسید. کشور‌های همسایه، برادران و هم‌کیشان ما هستند و میان ملت‌های منطقه پیوند‌های تاریخی، فرهنگی، اعتقادی و قومی وجود دارد. معتقدیم این پیوند‌ها زمینه‌ساز همکاری و تعامل خواهد بود و تلاش برای ایجاد محدودیت در روابط منطقه‌ای با شکست مواجه می‌شود. در همین راستا، توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی استان‌های مرزی خراسان و سیستان‌وبلوچستان با کشور‌های دوست و همسایه، از جمله محور‌هایی است که در این سفر مورد توجه قرار گرفت.

دکتر پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره تقویت زیرساخت‌های زیارت و حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی این استان، اظهار کرد: خراسان سرزمینی برخوردار از سرمایه‌های ارزشمند است؛ وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع)، فردوسی، غزالی و دیگر بزرگان این منطقه، ظرفیت‌هایی کم‌نظیر برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراهم کرده است. مسئله اصلی آن است که بتوانیم با مدیریت صحیح، از این سرمایه‌ها بهره‌برداری بیشتری داشته باشیم و فرصت‌های موجود را به درآمد، اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت اقتصادی گسترده زیارت در مشهد مقدس، تصریح کرد: حضور شمار فراوان زائران در این استان، به معنای وجود ظرفیت قابل‌توجه برای رونق تجارت، بازار، هتل‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد درآمد برای مردم است. این فرصت باید به‌درستی مدیریت شود تا حداکثر بهره‌مندی از آن حاصل شود. خراسان رضوی به دلیل برخورداری از جایگاه ویژه زیارتی و فرهنگی، شرایطی متفاوت با بسیاری از استان‌های دیگر دارد و می‌تواند از این ظرفیت برای توسعه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی استفاده کند.

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های زیرساختی در شرایط محدودیت منابع، گفت: در شرایط کنونی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و به‌ویژه راه‌آهن و مسیر‌هایی که امکان جابه‌جایی ایمن‌تر و ارزان‌تر مسافر و کالا را فراهم می‌کنند، در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد. تمرکز ما بر تکمیل کریدور‌های شمال به جنوب و شرق به غرب است تا مردم بتوانند با هزینه کمتر و ایمنی بیشتر سفر کنند و جابه‌جایی کالا نیز با بهره‌وری بالاتری انجام شود. با توجه به محدودیت منابع، باید طرح‌ها را بر اساس میزان اثرگذاری و اولویت نیاز‌های عمومی پیش ببریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به روند اجرای طرح راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، اظهار داشت: بخش باقی‌مانده این مسیر که بیش از ۴۵۰ کیلومتر عنوان شده بود، در دولت چهاردهم با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌ها، مورد سرمایه‌گذاری و پیگیری قرار گرفته و طبق برنامه اعلام‌شده، قرار است طی دو ماه آینده تکمیل شود. همچنین در مسیر بیرجند ـ زاهدان، به گفته استاندار، شش پیمانکار در قطعات مختلف مشغول فعالیت هستند تا اتصال ریلی این مسیر با سرعت بیشتری انجام شود و در ادامه، ارتباط آن با شبکه ریلی کشور تکمیل شود.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اهمیت گسترش پیوند‌های ریلی و تجاری با کشور‌های همسایه، افزود: اصلاح و تقویت ارتباطات با افغانستان و پاکستان نیز در دستور کار قرار دارد. با تکمیل این مسیرها، امکان جابه‌جایی حجم قابل‌توجهی از بار از طریق راه‌آهن فراهم می‌شود؛ شیوه‌ای که در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای با تعداد زیادی کامیون، می‌تواند کم‌هزینه‌تر، آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد. افزون بر این، حمل‌ونقل ریلی برای مسافران نیز راحت‌تر و ایمن‌تر خواهد بود.

رئیس‌جمهور در جمع‌بندی اولویت‌های دولت در حوزه حمل‌ونقل، خاطرنشان کرد: با توجه به منابع مالی موجود، اولویت فعلی دولت توسعه و تقویت حمل‌ونقل عمومی است؛ چه در داخل شهرها، چه در مسیر‌های حومه‌ای و چه در ارتباط میان استان‌ها و شهرستان‌ها. باید سرمایه‌گذاری‌ها را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که بیشترین منفعت را برای عموم مردم داشته باشد و امکان جابه‌جایی ایمن، مناسب و کم‌هزینه مسافر و کالا در سراسر کشور فراهم شود.

دکتر پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی بهره‌گیری از همدلی و وفاق اجتماعی برای حل مشکلات کشور، مردم را رمز اصلی موفقیت و ماندگاری ایران دانست و اظهار داشت: باور و اعتقاد ما این است که سرمایه اصلی کشور مردم هستند و مسئولان نیز باید خود را خدمتگزار آنان بدانند. دولت و مدیران از مردم جدا نیستند و وظیفه دارند برای رفع مشکلات و دغدغه‌های جامعه تلاش کنند. آنچه امروز در شرایط دشوار کشور اهمیت دارد، تقویت همین پیوند و همراهی میان مردم و مسئولان است.

رئیس‌جمهور با اشاره به محاسبات دشمنان در جریان حمله به ایران، تصریح کرد: آنان تصور می‌کردند با حمله نظامی و بهره‌گیری از شرایط و مشکلات موجود، می‌توانند ظرف چند روز کشور را دچار فروپاشی کنند و زمینه تجزیه آن را فراهم آورند. این محاسبات، حتی با اتکا به تحلیل‌های کارشناسی و فناوری‌های مورد استفاده آنان، نادرست بود؛ چراکه مردم، رزمندگان و مجموعه دولت در کنار یکدیگر ایستادند و اجازه ندادند اهداف آنان محقق شود. حضور و پایداری مردم و تلاش نیرو‌های کشور، عامل اصلی عبور از این شرایط بوده است.

دکتر پزشکیان با اشاره به دشواری‌های تأمین و توزیع کالا در پی محدودیت مسیر‌های تجاری و حمل‌ونقل، اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت‌ها و فشار‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های واردات، کشور با کمبود گسترده کالا و قحطی مواجه نشده است. بخش قابل‌توجهی از تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شد و محدود شدن این مسیر‌ها موجب شده است تأمین و انتقال کالا با هزینه بیشتری صورت گیرد. با این حال، تلاش تجار، اصناف و دستگاه‌های دولتی موجب شده است کالا‌های مورد نیاز در بازار موجود باشد. این دستاورد حاصل همکاری و همراهی مردم و فعالان اقتصادی است و باید از این ظرفیت برای عبور از مشکلات استفاده کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار کم‌درآمد در برابر افزایش هزینه‌های زندگی، خاطرنشان کرد: دولت تلاش کرده است تا حد امکان بخشی از فشار‌های اقتصادی را از دوش خانواده‌های نیازمند بردارد. در همین راستا، تاکنون حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح کالابرگ اختصاص یافته تا بخشی از افزایش قیمت کالا‌های اساسی جبران شود. این حمایت‌ها عمدتاً کالا‌های اساسی و خدمات سلامت را پوشش داده و دولت در نظر دارد متناسب با میزان نیاز و شرایط معیشتی خانوارها، حمایت بیشتری از اقشار آسیب‌پذیر به عمل آورد؛ هرچند این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که درآمد‌های کشور کاهش یافته و محدودیت‌های فروش نفت و تجارت خارجی نیز بر منابع دولت اثر گذاشته است.

دکتر پزشکیان با اشاره به محدودیت ظرفیت مسیر‌های جایگزین برای جبران اختلال در تجارت دریایی کشور، افزود: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد تجارت ایران از مسیر دریا انجام می‌شد و جایگزین کردن این حجم از مبادلات از طریق مسیر‌های دیگر، کار ساده‌ای نیست. با وجود این، تاکنون حدود ۵۰ درصد از ظرفیت ازدست‌رفته جبران شده و برای بخش باقی‌مانده نیز در حال یافتن مسیر‌ها و راهکار‌های جایگزین هستیم. باید با استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه و توسعه مسیر‌های زمینی و ریلی، امکان تداوم تجارت و تأمین نیاز‌های کشور را تقویت کنیم.

رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره توصیه به مدیران اجرایی استان و ضرورت تفویض اختیار به استانداران، اظهار داشت: رویکرد دولت از ابتدای فعالیت، واگذاری اختیار و تقویت نقش مدیران در سطوح مختلف بوده است. نمی‌توان تصور کرد در کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر، تنها یک نفر بهترین تشخیص را دارد و همه باید صرفاً از تصمیم او تبعیت کنند. کشور از ظرفیت گسترده‌ای از اقتصاددانان، نخبگان، متخصصان و کارآفرینان برخوردار است و باید به این افراد و مجموعه‌های توانمند اختیار داد تا با شناخت دقیق مسائل، برای حل مشکلات جامعه اقدام کنند و در برابر مردم پاسخگو باشند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه جلب رضایت مردم و حل مسائل آنان باید معیار اصلی عملکرد مدیران باشد، تصریح کرد: هدف از واگذاری اختیار، آن است که مدیران بتوانند در کنار مردم و با همراهی آنان مشکلات را برطرف کنند. اگر نتوانیم مسائل و مطالبات مردم را حل کنیم، نمی‌توانیم مدعی انجام مسئولیت حکمرانی باشیم. بر همین اساس، استانداران، فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه و جماعات و دیگر مسئولان محلی باید متناسب با جایگاه و ظرفیت خود در هدایت امور، تصمیم‌گیری و حل مشکلات نقش‌آفرینی کنند. دولت نیز این مسیر را دنبال می‌کند تا تصمیم‌ها در نزدیک‌ترین سطح به مسائل مردم اتخاذ و اجرا شود.

رئیس‌جمهور در تشریح مهم‌ترین مصوبات و تعهدات سفر سه‌روزه به خراسان رضوی، گفت: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، حدود ۷۶ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه عمومی دولت برای پروژه‌های استان پیش‌بینی شده است. همچنین حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی در نظر گرفته شده که مجموع منابع و تسهیلات مصوب را به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند. افزون بر این، سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های مختلف در استان، حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان و ۱۰۷ میلیون دلار اعلام آمادگی کرده‌اند که بخشی از این توافق‌ها در نشست‌های برگزارشده به‌صورت نمادین امضا شده است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه مصوبات سفر‌های استانی باید از پشتوانه مالی و امکان اجرایی برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: رویکرد دولت این نیست که بدون پیش‌بینی منابع، وعده‌ای به مردم بدهد. متأسفانه در سال‌های گذشته، حجم قابل‌توجهی از پروژه‌ها و تعهدات اجرا نشده بر زمین مانده و اکنون بیش از پنج‌هزار همت پروژه وجود دارد که برای تکمیل آنها تعهداتی داده شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است. ما تلاش کرده‌ایم در سفر‌های استانی، تنها طرح‌هایی را تعهد کنیم که امکان تأمین اعتبار و اجرای آنها وجود داشته باشد.

رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به سازوکار نظارت بر اجرای مصوبات سفر‌های استانی، اظهار داشت: معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری هر شش ماه یک‌بار روند اجرای تعهدات را بررسی و پیگیری می‌کند. بر اساس گزارش‌های این ارزیابی‌ها، دولت در برخی استان‌ها توانسته است تمام تعهدات خود را اجرا کند. تأکید ما این است که آنچه به مردم وعده می‌دهیم، در عمل محقق شود و حتی با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، هیچ تعهدی بدون بررسی امکان اجرا و تأمین منابع بر عهده نگیریم. ملاک نهایی، تحقق وعده‌ها و تبدیل تصمیم‌ها به اقدامات عملی و ملموس برای مردم است.