به مناسبت هفته بسیج، عملیات کاشت دو هزار اصله نهال با حضور خانواده‌های بسیجی و دوستداران محیط زیست در منطقه نواران بخش مرکزی قم آغاز شد.

بسیجیان قم با کاشت دو هزار نهال، به جنگ گرد و غبار می‌روند

بسیجیان قم با کاشت دو هزار نهال، به جنگ گرد و غبار می‌روند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و توان مردمی در حفاظت از محیط زیست گفت: که در راستای پویش سراسری کاشت ۴۸ میلیون اصله نهال، امروز عملیات کاشت در منطقه نواران (شرق قم) با حضور گروه‌ها و خانواده‌های بسیجی در حال اجرا است.

مرتضی داودی، با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده گرد و غبار، افزود: منطقه نواران یکی از کانون‌های گرد و غبار استان و شهر قم محسوب می‌شود. ما تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از مشارکت مردمی، این منطقه را احیا کنیم. در این عملیات، حدود دو هزار اصله نهال از گونه «طاق» که با شرایط اقلیمی خشک و بیابانی منطقه سازگاری کامل دارد، کاشته می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم تصریح کرد: این عملیات کاشت، حدود ۱۵ هکتار از عرصه را پوشش می‌دهدو ما پویش‌ها را در مناطقی برگزار می‌کنیم که امکان مراقبت و نگهداری آنها فراهم باشد. پس از اتمام کاشت توسط مردم، عملیات آبیاری توسط اداره انجام می‌شود و برای سال‌های آتی نیز با عقد قرارداد با پیمانکار، حفظ و نگهداری از این نهال‌ها تضمین خواهد شد.