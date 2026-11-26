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به مناسبت هفته بسیج، عملیات کاشت دو هزار اصله نهال با حضور خانوادههای بسیجی و دوستداران محیط زیست در منطقه نواران بخش مرکزی قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و توان مردمی در حفاظت از محیط زیست گفت: که در راستای پویش سراسری کاشت ۴۸ میلیون اصله نهال، امروز عملیات کاشت در منطقه نواران (شرق قم) با حضور گروهها و خانوادههای بسیجی در حال اجرا است.
مرتضی داودی، با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده گرد و غبار، افزود: منطقه نواران یکی از کانونهای گرد و غبار استان و شهر قم محسوب میشود. ما تلاش میکنیم با بهرهگیری از مشارکت مردمی، این منطقه را احیا کنیم. در این عملیات، حدود دو هزار اصله نهال از گونه «طاق» که با شرایط اقلیمی خشک و بیابانی منطقه سازگاری کامل دارد، کاشته میشود.