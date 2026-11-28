دویست‌وهفتاد و یک شب از روایت حضور و همراهی مردم استان در میدان می‌گذرد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این اجتماع‌های شبانه همدلی مردم از رمز و راز ۹ ماه ایستادگی خود در میادین و قوی‌تر شدن ایران گفتند.

حضور شبانه مردم در شهرستان ها و اصفهان روایتگر مقاومت و ایستادگی مردم در مقابل تهدیدهای دشمن است.

این تجمع های شبانه به یک برنامه مستمر تبدیل شده و مردم انقلابی به خیابان ها می آیند تا به نیروهایی که در تنگه هرمز حضور دارند، دلگرمی دهند و نشان دهند مردم آنها را تنها نگذاشته‌اند.