وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ایتالیایی خود، ضمن ابراز تأسف از کشته شدن دو شهروند این کشور در سانحه پهپادی کویت، مراتب تسلیت و همدردی ایران را به وی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، ضمن ابراز تأسف از کشته شدن دو شهروند ایتالیایی در سانحه پهپادی در کویت، مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت و ملت ایتالیا ابراز کرد.

عراقچی همچنین با بی‌اساس خواندن اتهامات مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این سانحه، تأکید کرد که ایران هیچ‌گونه نقش و دخالتی در وقوع این حادثه نداشته است.

وزیر امور خارجه کشورمان آمادگی تهران را برای همکاری با دولت‌های کویت و ایتالیا به‌منظور روشن شدن منشأ و بررسی ابعاد مختلف حادثه اعلام کرد.