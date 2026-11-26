به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ پاسدار توکل فرهادی فرمانده سپاه ناحیه اهر گفت:مرکز آموزش جان‌فدایان شهدای ارسباران با هدف ارائه آموزش‌های لازم به افرادی راه‌اندازی شده است که به‌صورت حضوری در قرارگاه مردمی خیابان بعثت و همچنین از طریق سامانه جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: بسیجیان و عموم علاقمندان به مشارکت در فعالیت‌های انقلابی و مردمی می‌توانند با حضور در این مرکز از دوره‌ها و آموزش‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

فرمانده سپاه اهر با اشاره به شرایط حساس منطقه و تهدیدات دشمنان اظهار کرد:در شرایط کنونی، ارتقای سطح آمادگی عمومی و ارائه آموزش‌های متناسب با نیاز‌های روز جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مرکز در همین راستا فعالیت خواهد کرد.

سرهنگ فرهادی با تاکید بر اینکه تفکر بسیجی محدود به عضویت در یک مجموعه سازمانی نیست خاطرنشان کرد:ترویج روحیه بسیجی، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای دفاع از کشور در میان آحاد جامعه ضروری است و راه‌اندازی مراکز آموزش جان‌فدایان گامی در جهت تحقق این هدف به شمار می‌رود.