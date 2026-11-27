به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، رقابت‌های نخستین دوره مسابقات استانی کشتی آزاد خردسالان جامعه کار و تولید استان خراسان شمالی در قالب «طرح ملی نبض محله» با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

این دوره از مسابقات در سالن خانه کشتی مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد و با حضور بیش از ۱۰۰ کشتی‌گیر و برگزاری دیدار‌های فشرده و فنی در اوزان مختلف پیگیری شد که در نهایت، قهرمانان سکو‌های برتر را از آن خود کردند.

در وزن ۳۲ کیلوگرم: اول: مانیاد عنایتی ، دوم: محمد رضا میرابی ، سوم: فهام رادنژاد و در وزن ۳۵کیلوگرم: اول: امیر عباس ولی پور ، دوم: کیانوش ربانی و سوم: محمد امین حیدری معرفی شدند.

در وزن ۳۸ کیلوگرم: اول: آرین احمدی ، دوم:کبیر اسدی ، سوم: علی رضائیان و در وزن ۴۱ کیلوگرم: اول: کیانوش نوروز زاده ، دوم: محمد صالح رحیمی و سوم: امیر محمد قلی زاده شناخته شدند .

در وزن ۴۴ کیلوگرم: اول: علی رمضانی ، دوم: امیر محمد محمدی ثانی ، سوم: امیر رضا باغچقی و در وزن ۴۸ کیلوگرم: اول: محمد عباس امام قلی پور ، دوم: سبحان ندیمی و سوم: محمد صالح سپاهی بر روی سکو ایستادند .

در وزن ۵۲ کیلوگرم: اول: کسری سر خوشی ، دوم: کامران حق شناس ، سوم: امیر مهدی حمامی و در وزن ۵۷ کیلوگرم: اول: محمد طا‌ها فیروزه ، دوم: امیر حسین پیراکن و سوم: ابوالفضل برات زاده معرفی شدند .

در وزن ۶۲ کیلوگرم: اول: ابوالفضل محمدی ، دوم: امیرمحمد طاهری ، سوم: امیرعباس خواجه و در وزن ۶۸ کیلوگرم: اول: امیرمحمد مجرد ، دوم: شایان کریمی و سوم: محمد امین ایمانی شناخته شدند .

در وزن ۷۵ کیلوگرم: اول: آرین یزدانی دوم: امیر طه مفاخری و در وزن ۸۵ کیلوگرم: اول آرین جا‌های و دوم: آرین نامداری بر سکو ایستادند .

شایان ذکر است قهرمانان هر وزن به مسابقات ملی این طرح اعزام خواهند شد.