به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میز ارتباطات مردمی و جلسه قرارگاه محله‌محور با حضور فرماندار ویژه میاندوآب و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، با هدف بررسی و پیگیری مشکلات و مطالبات اهالی روستای اوچ‌تپه‌قلعه برگزار شد

در این نشست، اهالی روستا مسائل و مطالبات خود را در زمینه کیفیت آب شرب و افت فشار، بهبود پوشش تلفن همراه، راه‌های مواصلاتی، آسفالت معابر و راه روستایی، کمبود امکانات ورزشی، ارتقای کیفیت نان و تأمین امکانات مورد نیاز آرامستان مطرح کردند و مدیران دستگاه‌های متولی نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع مشکلات ارائه دادند.

فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب، با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران در کنار مردم اظهار داشت: قرارگاه محله‌محور و میز ارتباطات مردمی، جلوه‌ای از خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم است؛ در این طرح به‌جای مراجعه مردم به ادارات برای پیگیری مشکلات، مسئولان در میان مردم حضور می‌یابند و مطالبات آنان را به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره بررسی می‌کنند.

رسول ملکی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع مالی کشور افزود: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، روند خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های عمرانی متوقف نشده و اقدامات توسعه‌ای در شهرها و روستاهای شهرستان با جدیت ادامه دارد.

فرماندار ویژه میاندوآب همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت اهالی در اجرای طرح هادی روستا خاطرنشان کرد: مردم روستای اوچ‌تپه‌قلعه باید همکاری لازم را برای اجرای طرح هادی داشته باشند؛ چراکه وضعیت فعلی معابر در شأن و برازنده اهالی این روستا نیست و ساماندهی آن نیازمند مشارکت مردم و دستگاه‌های مسئول است.