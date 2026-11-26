به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آئین رونمایی از پلاک‌های اختصاصی و آغاز طرح‌های منطقه آزاد تجاری- صنعتی مهران با حضور معاون رئیس‌جمهور، استاندار ایلام، نمایندگان مجلس، اعضای شورای تأمین استان برگزار شد؛ آئینی که با دستان پربرکت مادر شهید والامقام «روح‌الله توسلی» رنگ و بویی ایثارگرانه به خود گرفت.

در این مراسم و با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، استاندار ایلام و جمعی از مدیران استانی و کشوری، مدیریت امور گمرکی و مرکز شماره‌گذاری منطقه آزاد مهران رسماً افتتاح شد و پلاک‌های اختصاصی این منطقه با دستان مادر شهید توسلی رونمایی شد.

همچنین در این آیین؛ عملیات اجرایی مجتمع اداری، رفاهی و فرهنگی جوادالائمه؛ طرح محصورسازی محدوده منطقه آزاد مهران و عملیات ساخت نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی این منطقه آغاز شد؛ تا گامی محکم در خصوص ایجاد زیرساخت‌های پایدار اقتصادی و صنعتی در این خطه برداشته شود.

اجرای این طرح‌ها در مسیر توسعه همه‌جانبه استان؛ نویدبخش رونق تولید، تجارت و اشتغال در دروازه صادراتی مهران است.