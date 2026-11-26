به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور ۳۵ شرکت‌کننده در قالب ۱۰ تیم، برای اولین بار در محل کتابخانه مرکزی باروق برگزار شد.

این رویداد که به همت مسئول فضای مجازی و رسانه سپاه شهرستان باروق برگزار شد، شرکت‌کنندگان خواهران و برادران در پنج محور پویانمایی، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌های تلفن همراه، هوش مصنوعی و میکرورسانه‌ها به رقابت پرداختند.

سرهنگ حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان باروق در بازدید از این رقابت‌ها تولید و انتشار محتوا را دو رکن مهم فعالیت رسانه‌ای دانست و گفت: صرف تولید محتوا کافی نیست، بلکه انتشار هدفمند و مؤثر آن نیز اهمیت دارد. فعالان رسانه‌ای باید نسبت به تولیدات خود کنشگر باشند و با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی، آثارشان را به مخاطبان برسانند.

وی با اشاره به جایگاه صنعت دیجیتال در اقتصاد و فرهنگ رسانه‌ای خاطرنشان کرد: رویداد تولید محتوای دیجیتال فرصتی برای آشنایی عملی با این صنعت و ارتقای توانمندی شرکت‌کنندگان است. این رویداد علاوه بر رقابت، یک کارگاه آموزشی نیز محسوب می‌شود و حضور منتورها و افراد باتجربه در کنار شرکت‌کنندگان، زمینه تولید آثار باکیفیت و فاخر را فراهم می‌کند.