یادواره ۴۹ شهید محله رودبارتان رشت و مراسم گرامیداشت هفته بسیج امشب با حضور رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور در مسجد محمدآباد رشت برگزار شد.

وحدت ملی و تبعیت از فرمانده کل قوا، رمز عبور از جنگ کنونی

وحدت ملی و تبعیت از فرمانده کل قوا، رمز عبور از جنگ کنونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور امشب در یادواره ۴۹ شهید محله رودبارتان رشت و مراسم گرامیداشت هفته بسیج که در مسجد محمدآباد این محله برگزار شد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها گفت: امروز جنگ، جنگ تاب‌آوری اجتماعی است و دشمن با جنگ روانی، فشار اقتصادی و ایجاد تفرقه به دنبال تضعیف و فروپاشی جامعه ایران است.

سردار عباس بایرامی با اشاره به ضرورت هماهنگی میدان و دیپلماسی افزود: تصمیم‌گیری در حوزه جنگ باید در چارچوب فرماندهی واحد و با تمرکز مسئولان نظام انجام شود تا از خطا‌های محاسباتی جلوگیری شود.

وی اطاعت از فرمانده کل قوا را واجب شرعی دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و تمرکز در فرماندهی نیاز داریم و نباید اجازه دهیم میان میدان و دیپلماسی خللی ایجاد شود.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور با بیان اینکه دفاع مقدس هشت‌ساله، زمینه‌ساز شکل‌گیری مؤلفه‌های قدرت ایران شد، گفت: ابتکار، خلاقیت و نخبگی جوانان در دوران دفاع مقدس، امروز نیز در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری کشور نمود پیدا کرده است.

سردار بایرامی با اشاره به نقش بسیج در تقویت اقتدار ملی افزود: بسیج علاوه بر حضور در عرصه دفاع، در محرومیت‌زدایی، ایجاد انسجام اجتماعی و تقویت وحدت ملی نقش مؤثری دارد و هر ایرانی که دل در گرو این آب‌وخاک و کشور دارد، می‌تواند بسیجی باشد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان امنیت تصریح کرد: بسیاری از شهدای جنگ‌های اخیر، تربیت‌یافتگان مکتب دفاع مقدس بودند و ایثارگری‌های آنان نشان داد که روحیه مقاومت و فداکاری همچنان در نسل جوان ایران زنده است.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور با اشاره به تلاش دشمن برای تحریف خاطرات دفاع مقدس گفت: دشمن در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده است دستاورد‌های دفاع مقدس را تحریف کند، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاده است..

سردار بایرامی همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف افزود: روحیه خداباوری، دعا و استغاثه مردم، از عوامل مهم تقویت مقاومت و حفظ انسجام اجتماعی است و این سرمایه معنوی باید در کنار هوشیاری و آمادگی ملی حفظ شود.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد ناامنی و تضعیف تاب‌آوری جامعه است، گفت: مردم ایران با هوشیاری و حفظ وحدت، اجازه نخواهند داد دشمن از اختلافات و شکاف‌های اجتماعی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور در پایان با تأکید بر تداوم مسیر شهدا خاطرنشان کرد: ریشه‌های تمدنی عمیق ایران، انقلاب اسلامی و ایثار شهدا، پشتوانه قدرت و مقاومت ملت ایران است و با حفظ این روحیه، پیروزی از آن ملت خواهد بود.

مداحی، نوحه‌خوانی، شعر و دکلمه‌خوانی از دیگر برنامه‌های این یادواره بود.